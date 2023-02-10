«Лампич может взять золото». Почему словенская экс-лыжница провалилась на ЧМ по биатлону

От словенской экс-лыжницы Анамарии Лампич, лишь пару месяцев назад поменявшей вид спорта, на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе ждут сенсаций. Но первую гонку турнира она откровенно провалила.

Что случилось с быстроногой словенкой?

«Она будет на подиуме в Оберхофе»

Сразу после появления спортсменки на радарах биатлонной элиты великий норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален сделал совершенно потрясающий и вдохновляющий прогноз для Лампич – золото ЧМ-2023:

«Думаю, что Лампич может взять золото на чемпионате мира. Если ей удастся закрыть восемь мишеней, она сможет победить. Я действительно думаю, что она будет на подиуме в Оберхофе, это мой прогноз».

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После яркого старта на Кубке мира в начале декабря Анамария успела вылететь из элиты на Кубок IBU, снова вернуться на высочайший уровень, воскреснуть как птица Феникс и почти добраться до подиума на этапе в Антхольце – последнем этапе Кубка мира перед чемпионатом мира в Оберхофе.

Словенка тогда показала отличную по своим меркам стрельбу, допустив по одному промаху на рубежах. Штрафные круги отбросили её во второй десяток, но фантастическая скорость позволила войти в топ-5, где она на 10,9 секунды опередила другую экс-лыжницу Денизе Херрман-Вик, с которой её постоянно сравнивают. Практически сверхъестественная скорость в биатлоне – конёк Лампич. На трассе она стабильно входит в топ-3 и часто – просто лучшая.

«У меня нет никаких серьезных целей»

Но тот спринт стал единственной гонкой Лампич в Антхольце. Спортсменка заболела и уехала домой ещё до пасьюта. И за две недели до главного старта всё ещё не могла приступить к тренировкам. Перед чемпионатом мира никто не мог предсказать, как поведёт себя её организм на главных стартах.

«Счастлива быть в команде на чемпионате мира. В начале сезона я действительно не представляла, что это возможно, но теперь я здесь. Так что у меня нет никаких серьёзных целей. Просто надеюсь, что к концу сезона больше не заболею. Я действительно не болела так, по крайней мере, последние пять лет», – рассказала Лампич после болезни.

«С нетерпением жду возможности снова участвовать в соревнованиях. Но передо мной ещё стоит миссия – попытаться вернуться на тот самый высокий уровень, на котором я была в дни перед чемпионатом, или хотя бы приблизиться к нему», – добавила словенка.

«Это то, на что я способна»

В первой гонке чемпионата мира Анамария финишировала только 58-й.

Причём первый рубеж словенка прошла идеально: чистая лёжка – уже успех для бывшей лыжницы. Однако стрельба стоя расставила всё по своим местам. Четыре промаха – это то, что не может позволить себе даже Йоханнес Бё. Анамария и раньше не была сильна на стойке и допускала порой и больше промахов, но своим ходом могла догнать любого. Однако на трассе в Оберхофе у неё была лишь 17-я скорость. Анамария явно не успела восстановиться после болезни, а значит, вдохновляющий прогноз Бьорндалена придётся отложить.

«Я много боролась на дистанции, и видно, что я не на таком уровне, как, например, в Антхольце», – рассказала после гонки словенка. – «Очень рада, что смогла пройти первый рубеж с нулём при довольно сильном ветре. Я довольна этой работой без промахов. А стоя… Четыре промаха. Что ж, это то, на что я способна на данный момент», – объяснила Анамария.