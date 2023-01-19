Биатлонистки выдали сумасшедшую гонку на Кубке мира. Доротея Вирер оказалась круче всех!

Заключительный женский спринт перед чемпионатом мира подарил зрителям целую серию классных и крайне неожиданных сюжетных поворотов.

Во-первых, долгожданную победу в родных стенах одержала Доротея Вирер. Последний раз итальянка завоёвывала золото почти год назад. Серебряным призёром гонки стала Клоэ Шевалье, впервые в своей карьере попавшая на подиум. А тройку чуть не замкнула словенская экс-лыжница Анамария Лампич, вернувшаяся на Кубок мира. По-настоящему сумасшедшая гонка!

Итальянское возвращение

Ещё в конце прошлого сезона Доротея Вирер не исключала завершение карьеры, но всё-таки решила продолжить выступать. Результаты были довольно впечатляющими – Вирер шесть раз поднималась на подиум, при этом трижды в личных гонках. Вот только в активе Доротеи были лишь серебряные да бронзовые медали. А теперь спортсменка наконец-то добралась до золота.

При этом изначально итальянка совсем не выглядела фаворитом гонки. Начала Вирер не быстро и долгое время оставалась лишь во втором десятке. Но отличная работа на первом рубеже подтянула её в первую шестёрку. Лидерские позиции же Вирер заняла лишь после стойки, где снова была точна. В итоге Доротея выиграла с очень небольшим отрывом – 2,8 секунды. Последний раз Вирер становилась победительницей личной гонки почти год назад. 23 января 2022 года в Антхольце она завоевала золото в масс-старте.

Доротея Вирер Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Дебютный подиум

Долгожданного золота Вирер едва не лишила француженка Шевалье. Однако речь идёт не об опытной Анаис, а о её младшей сестре Клоэ. Несмотря на не самый юный возраст (27 лет) и длительную карьеру на Кубке мира (она периодически бегает за основу с сезона-2015/2016), Шевалье-младшая впервые попала на подиум в личных гонках. До этого лучшим индивидуальным результатом Клоэ было восьмое место в масс-старте в текущем сезоне.

Француженка, как и Вирер, не была явной претенденткой на медаль. Начала она гонку вроде бы неспешно, но уже к первому рубежу прорвалась в топ-3. Идеальная работа на лёжке позволила Клоэ выйти на первое место, после этого биатлонистка уже не выпадала из тройки. Клоэ стартовала последней из претенденток на медали и знала результаты соперниц, но на последний круг сил у неё не хватило. Француженка уступила итальянке лишь 2,8 секунды.

Лампич почти с медалью!

Настоящий прорыв выдала и полюбившаяся болельщикам экс-лыжница Анамария Лампич. Ещё в Поклюке словенку вернули на Кубок мира с Кубка IBU, однако там результаты экс-лыжницы оставляли желать лучшего: 69-е место в спринте и 12-е в сингл-миксте. В Рупольдинге Лампич выступила тоже неудачно: в единственной гонке, эстафете, она заняла с командой 17-е место.

Но в Антхольце же Анамария, кажется, сняла все вопросы по поводу своего участия на чемпионате мира. Словенка выдала шикарную для себя стрельбу, допустив всего два промаха (по одному на каждом рубеже). Для спортсменки, которая по её же словам, только учится стрелять, это суперрезультат.

Доротея Вирер Фото: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

Несмотря на то что штрафные круги отбрасывали спортсменку во второй десяток, невероятная скорость позволяла Лампич возвращаться в топ-5. Уже привычно, что по чистому ходу словенка показала лучший результат в гонке. Она «привезла» другой экс-лыжнице Херрман-Вик 10,9 секунды!

В итоге Анамария была как никогда близка к своей первой медали в биатлоне. Изначально она финишировала третьей, однако с пьедестала её вытеснила норвежка Марте Рёйселанд, допустившая на один промах меньше. А затем их обеих ещё на одну позицию ниже опустила Клоэ Шевалье.