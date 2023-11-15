Болгарин Красимир Анев вроде бы сообщил полиции, что выстрелил в себя сам. Но полиция считает, что это не так.

Чемпион Европы по биатлону борется за свою жизнь в больнице. Кто сделал роковой выстрел?

По-настоящему страшные новости в начале ноября пришли из Болгарии. Вечером 3 ноября чемпион Европы по биатлону, участник трёх Олимпиад Красимир Анев был обнаружен с огнестрельной раной живота. Спортсмена доставили в больницу, и почти неделю он провёл в медикаментозной коме. Сейчас Анев пришёл в себя, но его состояние по-прежнему тяжёлое.

Самое главное – пока неизвестно, кто же стрелял.

Страшная трагедия

Всё случилось 3 ноября около 19:00. Болгарские СМИ сообщили, что некий «36-летний мужчина из Самокова» найден с огнестрельным ранением в живот на плотине «Дренов дол» недалеко от городка Кюстендил. Позднее в прокуратуре Болгарии заявили, что найденный мужчина – Красимир Анев.

Пострадавшего сразу доставили в местную больницу, но через сутки перевели в Военно-медицинскую академию в Софии. Состояние биатлониста было критически тяжёлым, поэтому 4 ноября врачи ввели Анева в медикаментозную кому. Спортсмен неделю пролежал в коме, однако теперь он пришёл в себя, но пока не может говорить из-за интубирования. Его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, но жизни Красимира уже вроде бы ничего не угрожает.

Красимир Анев Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Правоохранительные органы уже начали расследование случившегося.

Как пишет портал Lupa.bg, прибывшим на место трагедии полицейским Красимир успел сообщить, что выстрелил себе в живот сам по нелепой случайности. Несмотря на это заявление, органы отрабатывают все версии случившегося: попытку самоубийства и нападение других людей.

Полиции известно, что выстрел был произведён из зарегистрированного на Анева пистолета. После завершения карьеры в 2020 году экс-биатлонист поступил на службу в армию и стал инструктором по стрелковой подготовке новобранцев. Так что оружие Красимир носил легально.

Суицид или нападение?

С учётом всех вводных, долгое время главной версией следствия была попытка самоубийства. За несколько часов до трагедии в своих социальных сетях Анев опубликовал цитату болгарского писателя Павела Вежинова: «Всякое предательство начинается с доверия». Биатлонист прокомментировал слова писателя так: «Абсолютная правда». По всей видимости, в личной жизни Красимира что-то пошло не так. Тем не менее официального подтверждения тому, что спортсмен попытался покончить с жизнью, нет.

Вообще, в последние годы у Анева действительно была не самая простая жизнь. Несколько лет назад распалась его семья. Биатлонист развёлся с Кристиной Начевой, с которой он воспитывал шестилетнюю дочь. Завершение карьеры тоже не обошлось без неприятных инцидентов. Чемпиону Европы, участнику трёх Олимпиад, призёру летнего чемпионата мира пришлось уйти из спорта после длительных конфликтов с Федерацией биатлона Болгарии и её президентом Екатериной Дафовски. Из-за этих разногласий многие годы Красимиру приходилось готовиться самостоятельно, вне стен сборной.

«Я терпел семь лет, но больше не могу с этим мириться, – объяснял причины завершения карьеры Анев. – Я не могу больше работать с президентом нашей федерации, при таком отношении к спорту у меня нет будущего. Мне трудно было принять это решение, но другого выхода я не видел».

Красимир Анев Фото: Stanko Gruden/Getty Images

Однако в процессе расследования правоохранительные органы, кажется, отказываются от версии о самоубийстве и склоняются к тому, что в бывшего спортсмена мог стрелять кто-то другой. По данным Standartnews, полиция предполагает, что на Анева напали. Выстрел мог произвести неизвестный, с которым Красимир оказался на плотине. Подробности не разглашаются.

Что действительно случилось с лучшим биатлонистом Болгарии, мы, возможно, узнаем, когда Красимир придёт в себя и сможет давать показания. Сейчас самое главное, чтобы Анев поскорее восстановился.