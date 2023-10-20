Покорила два вида спорта и подарила миру дочерей-чемпионок. Но сгорела и ушла в 58 лет.

Умерла Анфиса Резцова. Таких уникальных чемпионок больше не было, нет и никогда не будет

19 октября в возрасте 58 лет скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Она стала легендой мирового спорта и неотъемлемой частью российского медиапространства.

Чем же запомнилась Анфиса Резцова?

Уникальная спортсменка

У Анфисы Резцовой была по-настоящему удивительная карьера. В 20-летнем возрасте Резцова, ещё будучи Романовой, отобралась на Олимпийские игры — 1984. Однако тренеры предложили ей выступить на юниорском чемпионате мира, чтобы не ехать на Олимпиаду в качестве запасной. ЮЧМ спортсменка выиграла, не пожалев о решении пропустить Игры.

Анфиса Резцова Фото: Игорь Уткин/ТАСС

На следующий год молодая лыжница отобралась в основную сборную и практически сразу начала побеждать на этапах Кубка мира. Дебютный сезон Анфиса Анатольевна завершила на шестом месте в общем зачёте. Этот результат – один из лучших стартов молодых лыжников на Кубке мира в истории. В том же году спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой мира, вытащив команду к золоту в безнадёжной эстафете.

В 1987 году Резцова взяла ещё три награды чемпионата мира: золото и два серебра, а спустя год выиграла золото и серебро на Олимпиаде-1988.

Первая чемпионка

После олимпийского цикла Анфиса Анатольевна решила перейти в биатлон. К удивлению, в новом виде спорта у бывшей лыжницы получилось даже лучше, чем в прошлом. Уже в 1990-м Резцова дебютировала в биатлоне. И если первый сезон не особо удался из-за плохой стрельбы, уже во втором спортсменка взяла «Большой хрустальный глобус».

1992 год стал настоящим триумфом для россиянки. Анфиса Анатольевна во второй раз выиграла Кубок мира, завоевала серебро на чемпионате мира. Но, что важнее, Резцова стала первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону, выиграв спринт на 7,5 км, и первой спортсменкой, выигравшей на Олимпиаде в двух видах спорта. Последнее достижение было рекордом до Олимпиады-2018, где чешка Эстер Ледецка взяла золото в сноуборде и горных лыжах.

В 1994 году Резцова стала двукратной олимпийской чемпионкой, взяв золото в эстафете. Стрельбу наладить Анфиса Анатольевна так и не смогла, но это было и не нужно. Она спокойно обыгрывала соперниц на лыжне, даже закрывая лишь половину мишеней.

В 1996 году Анфиса Анатольевна решила вернуться в лыжные гонки. Пускай былой прыти уже не было, в 1999 году спортсменка сумела взять золото чемпионата мира в эстафете. Карьеру Резцовой пришлось завершить в 2002 году.

Анфиса Резцова Фото: РИА Новости

Настоящая мама и правдоруб

После спорта Анфиса Анатольевна погрузилась в семью. У Резцовой четыре дочки. Старшие дочки Дарья Виролайнен и Кристина Резцова родились ещё во время выступлений, поэтому неудивительно, что они пошли по стопам матери и стали успешными биатлонистками. Младшие дочки Василиса и Мария у Анфисы Анатольевны появились уже после ухода из спорта. Что интересно, Марию Резцова родила в 44 года, когда уже была бабушкой!

Бывшая спортсменка всегда защищала свою семью, в особенности дочерей Дарью и Кристину, от критики из-за неудачных выступлений. Она верила в своих детей и делала это не зря.

В последние годы Анфиса Анатольевна была популярным биатлонным экспертом, отличавшимся прямотой. Она не боялась хлёстко высказаться по актуальным темам, вступала в дебаты с несогласными с ней и рассказывала о неприятных подробностях своей биографии: допинге и аборте. За это многие болельщики ещё больше зауважали Анфису Анатольевну, которая и так уже стала настоящей легендой нашего спорта. Таких спортсменок нет и, кажется, больше никогда не будет.