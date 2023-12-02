Мужской биатлон в новом сезоне — огонь! В спринте сенсационный победитель, а Бё провалился

Если в прошлом сезоне вы разочаровались в биатлоне из-за постоянных побед Йоханнеса Бё при отсутствии россиян, то скорее возвращайтесь к экранам.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Старт этого сезона дарит сюрприз за сюрпризом. Первый спринт этой зимы удивил: Йоханнес Бё стал лишь 18-м, бронзу себе забрал норвежец Вебьёрн Сёрум, который провёл всего шесть гонок на Кубке мира, а выиграл немец Филипп Наврат, прежде не бравший личных медалей на топ-уровне.

Сначала про Йоханнеса Бё. Ему в гонке всё испортила стрельба (2+1), однако ходом норвежец не был лучшим. У Бё пятая скорость с отставанием в 30 секунд от шведа Себастиана Самуэльссона. Но обманываться тут не стоит: 15 из этих 30 секунд Бё потерял на третьем круге, где явно не упирался изо всех сил. Итог разочаровывающий – 18-е место. Это худший результат Бё на Кубке мира с января 2022-го, когда в пасьюте в Оберхофе он стал 21-м.

Что до показавшего лучший ход Самуэльссона, то он занял лишь четвёртое место, потому что промахнулся на стойке дважды. Допустил бы на промах меньше – стал бы вторым. Стрелял бы чисто – победил бы, разумеется.

Ну а тройка получилась нестандартной: Филипп Наврат, Тарьей Бё, Вебьёрн Сёрум. Все призёры работали на огневых рубежах безупречно: 10 из 10.

Наврат по чистой скорости был лучшим после Самуэльссона, так что эту победу немца, никогда прежде не поднимавшегося на пьедестал почёта в личных гонках на Кубке мира, чемпионатах мира или Олимпиадах, язык не поворачивается назвать случайностью. А вот сенсацией – можно.

Вообще, старт немцев – большая неожиданность. Немецкая пресса называет его лучшим за последнее десятилетие. Оно и понятно: после двух гонок первые три места в общем зачёте Кубка мира занимают биатлонисты из Германии: Наврат, Штрелов и Рес. Похоже, именно эти парни хотят перехватить у французов звание главных конкурентов Норвегии.

Но норвежцам, конечно, тоже есть чем ответить. Проблемы Йоханнеса не вечны, но, даже когда он не на высоте, его страхуют. Не стареет старший брат Тарьей Бё, а ещё и молодая смена раскрывается. Вебьёрн Сёрум – это новое имя в мировом биатлоне, запомните его. Парень второй раз приехал на этап Кубка мира, а уже побывал на пьедестале. Кажется, не в последний раз.