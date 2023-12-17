«Мы тебе ремонт сделаем, только попади!» Яркие разборки в последней гонке года

Биатлонный год в России завершился ярким большим масс-стартом в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 в Уфе. Финишная разборка была круче, чем на Кубке мира. А победила Виктория Сливко, которая до старта обратилась к своей жёлтой лидерской майке.

«Ну что, жёлтенькая, давай вместе до конца», — написала Сливко в своём телеграм-канале накануне большого масс-старта.

И провела гонку так, как и подобает лидеру Кубка Содружества. Просто гроссмейстерская победа. Сливко была просто безупречна как на стрельбище, так и на дистанции. Единственный промах на заключительной стрельбе не помешал ей выиграть с хорошим преимуществом. Новый год Виктория встретит в жёлтой майке, к которой уже привыкла.

«Не то что дрогнула на последнем рубеже, а чуть-чуть устала от того, что очень хотелось победить, ведь знаю, как сильно готова. Запредельный настрой даже немного лишним оказался. Но этот промах не помешал, я видела, что Наташа Гербулова промахивается, а от третьего места уже отрыв», — сказала Сливко после финиша в эфире «Матч ТВ».

Судьба гонки решалась на последней стрельбе, к которой Сливко и Гербулова подошли с небольшим отрывом от остальных. Но если Сливко обошлась одним промахом, то Гербулова не закрыла две мишени.

Возможно, под руку оказался отчаянный крик болельщиков с трибуны: «Наташа, мы тебе ремонт сделаем, только попади!» Это был намёк на то, что происходило перед стартом Кубка Содружества, когда Гербулову и её подругу по тренировочной группе Екатерину Носкову поселили в неотремонтированные номера в гостинице на стадионе. Наталья молчать не стала и рассказала обо всём в соцсетях, а в ответ получила обвинения в пиаре.

В общем, Гербулова ушла на штрафные круги, а её осечками воспользовались Анастасия Батманова и Анастасия Егорова, которые стреляли точно. Да и Анастасия Гореева с Ксенией Довгой ушли со стрельбища одновременно с Гербуловой.

Судьба серебра и бронзы решалась на лыжне. Егорова на первом же подъёме «съела» Батманову и начала отрываться, а сзади на молодую биатлонистку из группы Михаила Шашилова накатывали преследовательницы.

Егорова спокойно финишировала второй, а вот бронзу в острейшей финишной разборке вырвала-таки Гербулова. Возможно, болельщики, обещавшие Наталье ремонт, всё-таки его сделают. Медаль она завоевала.

Последняя биатлонная гонка года в России получилась очень яркой и классной. Пусть все гонки в следующем году будут не хуже.