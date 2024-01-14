«Волосы встали дыбом». Норвежцы устроили драматичную разборку в гонке преследования

Пятый этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024 в немецком Рупольдинге завершён. Закрывали соревновательную программу на Химгау-Арене представители сильного пола, бежавшие гонку преследования.

Все три ступени пьедестала заняли биатлонисты из Норвегии. Победителем напряжённого пасьюта стал Йоханнес Дале-Шевдал, серебро у Ветле Шоста Кристиансена, а бронзовую награду добыл Йоханнес Бё.

Ещё один норвежец с золотом!

Что ни день, то удивление от норвежцев. В спринте всем утёр нос Ветле Кристиансен, а в пасьюте – Йоханнес Дале-Шевдал. На протяжении всей гонки 26-летний спортсмен отсиживался в группе лидеров. Он словно ждал своего звёздного часа. И этот момент наступил на последнем круге.

Решать судьбу победителя туда отправилась пятёрка лучших. И Дале-Шевдал не был там фаворитом. Пока лидерство делили Бё-младший и Кристиансен, триумфатор пасьюта копил силы. И на финишном подъёме дал огня! Убежав от всех, он закрыл вопрос с первым местом, а для себя добыл первую победу с 18 декабря 2022 года. Тогда история зафиксировала успех в масс-старте в Анси.

«Просто фантастика. Это то, ради чего мы живём. Это было безумно приятное чувство», – приводит слова Дале-Шевдала норвежское издание VG.

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«Есть что-то в рыжих волосах тех парней»

Ветле Шоста Кристиансен на этот раз не совладал с нервами. Он в буквальном смысле лишил себя победы. Всё дело в трёх промахах, которые были допущены на рубежах «стоя». Он всякий раз уходил со стрельбища лидером, вот только последние две осечки на заключительном рубеже окончательно ликвидировали его преимущество относительно соперников.

И всё же Ветле может быть доволен гонкой. На финише, биатлонист, которого выводили из состава сборной, обыграл Йоханнеса Бё и не дал ему стать вторым.

«Йоханнес Дале-Шевдал выглядел как нельзя лучше. Я был в ужасе от него, Джакомеля и Жаклена на последнем круге. Сегодня я подвёл себя на последней стрельбе. Я думал, что буду атаковать, а потом на трибуне началось небольшое движение. Есть что-то в рыжих волосах тех двух парней на последнем круге. У меня волосы на затылке встали дыбом, когда я оглянулся после штрафных кругов», – сказал Кристиансен в интервью NRK.

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«Я оказался в ловушке»

Что до Йоханнеса Бё, то предпосылок для его возвращения на трон пока нет. Сейчас пятикратного олимпийского чемпиона нельзя назвать даже вторым номером сборной. Нет, это не драматизация. Скорее, суровая реальность.

«Я оказался в ловушке. Если бы я начал атаковать раньше, Дале всё равно выиграл бы. Если бы я продолжал ехать медленно, он бы тоже выиграл. Я старался ехать в среднем темпе и финишировал третьим. Всё в порядке», — сказал Бё-младший в интервью NRK.

Йоханнес Бё Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Не опять, а снова

Если норвежцы купаются в медалях, то французы их в Рупольдинге явно недобрали. Представители этой страны в пяти из шести гонок останавливались в шаге от медалей.

Настоящим королём четвёртых мест стал Эмильен Жаклен. На его счету «деревяшки» в эстафете, спринте, а теперь ещё и в пасьюте. Кажется, французскому биатлонисту не хватает какого-то секретного ингредиента для попадания на пьедестал.

«Есть разочарование из-за того, что не удалось подняться на подиум. Ошибки при стрельбе лёжа дорого обходятся. В то же время я был весьма удивлён, что могу победить. На лыжах я чувствовал себя довольно хорошо. На последнем круге мне немного не хватало осознанности, а это означало, что я был не в лучшей позиции, когда начались разборки. Темп на последнем круге чуть не усыпил меня. Я старался отсидеться. На самом деле, я так ждал последнего подъёма. Приложил немало усилий, чтобы попытаться догнать двух норвежцев, потому что Йоханнес Дале был немного впереди. Но когда мы прошли подъём, силы мои закончились», – цитирует Жаклена L'Équipe.

Теперь большой биатлонный караван переедет в Антхольц (Италия), где с 18 по 21 января пройдёт шестой этап Кубка мира – 2023/2024. Там запланированы укороченные индивидуальные гонки, смешанная и одиночная эстафеты, а также масс-старты.