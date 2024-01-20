«У меня был секретный план». Неожиданные результаты спринта на Кубке России

В призы у женщин заехали те, кто совладал с сильной метелью.

На этапе Кубка мира в Ижевске прошли спринты. Обе гонки завершились сенсацией. У мужчин победу завоевал белорус Иван Тулатин, а у женщин на подиуме неожиданно оказались Анастасия Егорова и Анастасия Батманова.

Что же повлияло на такие расклады гонок?

«Супруга говорила, что нельзя так стрелять»

Мужская гонка началась с ошибок лидеров. Из борьбы за медали сразу выбыли Александр Корнев с четырьмя промахами и Александр Поварницын с тремя штрафными кругами. Не получилась гонка и у Эдуарда Латыпова. Биатлонист прошёл лёжку на ноль, однако на стойке он промазал трижды и лишился шансов на медали.

Пока фавориты проваливали гонку, неожиданно на первое место вырвался Иван Тулатин. 22-летний белорус сперва шёл в третьем десятке, после лёжки он переместился на 11-е место, а затем пробрался в топ-7. Благодаря идеальной стойке Тулатин вышел в лидеры и сохранил первую позицию до финиша.

Казалось, что кому-то ещё удастся побороться за золото с белорусом. И шансы появились у Антона Бабикова. Он на ноль прошёл лёжку, но допустил промах на стойке. После второго рубежа россиянин проигрывал белорусу 14 секунд. Увы, зацепиться за первое место у Антона не вышло. Сперва Бабиков отстал аж на 21,4 секунды, а потом пытался героически достать Тулатина. На финише в итоге россиянин уступил белорусу 8,7 секунды.

Топ-3 замкнул Михаил Бурундуков (+24,9). 25-летний спортсмен прошёл оба рубежа на ноль и показал неплохую скорость.

«Приятно победить. Уже больше года не получалось подняться на пьедестал. У меня не совсем идеальная стрельба, – сказал Тулатин «Матч ТВ». – В индивидуальной гонке я допустил девять промахов — это была отвратительная стрельба. Какие‑то очень большие провалы на рубеже. А сегодня собрался, разозлился, так сказать, замотивировался. Кто мотивировал? Супруга говорила, что недовольна моими выступлениями, что так нельзя стрелять, это уровень даже ниже детско‑юношеской подготовки».

«Я просто выполнила свою работу»

У женщин же гонка получилась более драматичной. Спустя пару минут после старта началась сильная метель, поэтому спринт превратился в настоящую лотерею. Проигравшими в ней оказались фаворитки: Ирина Казакевич и Елизавета Каплина допустили по четыре промаха, Тамара Дербушева – пять, Екатерина Носкова – три.

На фоне провала лидеров на первые позиции вырвались андердоги. Первой, кто совладал с погодой, была Анастасия Батманова. Она прошла оба рубежа на ноль, выдала хорошую скорость и пришла к финишу первой. Вскоре сахалинскую спортсменку обошла Анастасия Егорова. Она тоже отстреляла лёжку и стойку на ноль. Спортсменка из Мурманска опередила Батманову почти на 10 секунд.

Но сенсационной победе было не суждено случиться. Одной из последних в гонке стартовала Наталия Шевечнко. Экс-лыжница идеально прошла оба рубежа, но на выходе со стойки проигрывала семь секунд Егоровой. За последний круг Наталия отыграла 17,3 секунды и опередила соперницу на финише на 10,3 секунды!

«Я просто выполнила свою работу, как обычно любит говорить Эдик Латыпов, — призналась Батманова. — Я всё, что могла от себя, сделала. Как сделала «ноль» в такой ветер и снег? У меня сегодня был план A, B и C. План А: выносить по ветру, если будет дуть справа или слева. План B: если будет очень сильный поток снега, то открыть оба глаза. План C? Секретный».

«Последний круг работала на максимуме, главное было не упасть, – рассказала Шевченко. – Вчера муж весь вечер ныл, что я не попала в тройку в индивидуальной гонке, поэтому пообещала выиграть спринт. Осторожничала на спусках: большие сугробы, была вероятность запнуться. Все шли осторожно. Стреляла дольше среднего. «Зависла» на последних двух выстрелах лёжа, а стоя выцеливала».

В воскресенье, 21 января, в Ижевске пройдут масс-старты.