Йоханнес Клебо не хочет выступать за Норвегию в эстафете. Боится подвести команду?

В немецком Оберхофе продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам – 2023/2024. В воскресенье там пройдут эстафетные гонки. По два состава выставили Финляндия, Германия, Швеция и Норвегия.

Завершать эстафету в первом норвежском составе будет Йоханнес Клебо. А Мартин Нюэнгет, Эрик Вальнес и Пол Голберг постараются создать для финишёра приличный задел, чтобы тот сохранил первое место.

Стартовый лист мужской эстафеты

«Я сильно отстаю»

Чем любопытна эта гонка? Да тем, что Клебо в Оберхофе далеко не в лучших своих кондициях. Оплеуха в виде непопадания в финал спринта и 17-е место в масс-старте оптимизма перед воскресным днём не добавляют. Признаёт это и сам спортсмен. Кажется, участие в эстафете для него тяжёлая ноша.

«Я плохо катаюсь на лыжах, плохая техника. Мы должны придумать что-то разумное, чтобы решить эту проблему в ближайшие несколько недель.

Здесь я сильно отстаю. Посмотрим, получится ли у нас что-нибудь сделать за оставшееся время. Я вернусь на пьедестал, это моя цель. Немногие вспомнят Оберхоф через год, по крайней мере, я надеюсь на это», – говорит Клебо.

Йоханнес Клебо Фото: Maja Hitij/Getty Images

Тренерский штаб норвежцев, конечно, знает всё о состоянии Йоханнеса. Но верит в спортсмена.

«Я разговаривал с Йоханнесом. Он чувствует, что вполне мог бы отдать место в эстафетной четвёрке кому-то другому, если бы мы в это верили. Но мы считаем, что, несмотря ни на что, мало кто может сравниться с Йоханнесом, хотя он и не в лучшей форме. Мы хотим, чтобы он выступил в эстафете. Он осознаёт это и готов к этому», – объяснил глава спортивного отдела Норвежской лыжной ассоциации Пер Элиас Калфосс в интервью VG.

Клебо везде побеждал, кроме одной гонки…

Безусловно, слабый Клебо на последнем этапе – радость для соперников. Вот только эстафеты, в которых он принимал участие и был финишёром, неизменно завершались триумфом норвежцев. Все, кроме одной. Той самой, олимпийской, памятной для России. Помните, как в Пекине-2022 на последнем этапе схлестнулись Устюгов и Клебо? Россиянин тогда «привёз» норвежцу 1.07,2 секунды. Да так, что последнему даже приблизиться не удалось.

В этом же сезоне эстафету на этапе в Елливаре (Швеция) норвежский чемпион пропустил. Тогда финишёром сборной Норвегии стал Ян Томас Йенссен, финишировавший на первом месте с отрывом в 17,4 секунды.

А вот в эстафете на прошлогоднем этапе в Тоблахе (Италия) норвежцы без Клебо стали третьими. В борьбе за золото Норвегию представлял Харальд Амундсен. Он-то и не справился со шведом Эдвином Ангером и итальянцем Федерико Пеллегрино, проиграв в створе 0,6 секунды.

Поэтому, рано вешать нос, Йоханнес! Не всё так однозначно.