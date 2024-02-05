Йоханнес Бё на ЧМ может побить два уникальных рекорда. Обгонит ли Фуркада и Бьорндалена?

Таблица общего зачёта Кубка мира показывает, что в мужском биатлоне продолжается эра Йоханнеса Бё. И хоть в текущем сезоне он явно проигрывает прошлогодней версии самого себя, норвежец всё равно первый.

Йоханнес уже давно вошёл в число лучших биатлонистов за все годы существования вида спорта, однако на предстоящем чемпионате мира в Нове-Место может случиться кое-что по-настоящему историческое!

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Уникальный рекорд на подходе

Во-первых, в Чехии у Йоханнеса Бё есть шанс повторить рекорд, установленный Уле-Эйнаром Бьорндаленом и повторённый Мартеном Фуркадом. На счету этих биатлонных мастодонтов по 11 личных золотых медалей с чемпионатов мира. У Йоханнеса пока меньше – семь.

До повторения рекорда ему осталось выиграть четыре гонки. Какое совпадение – именно столько пробегут биатлонисты в личном зачёте чемпионата мира. Но потянет ли сам Бё? Может ли выиграть всё?

В прошлом сезоне, когда Йоханнес был на коне, многие ставили на его победу во всех гонках, включая командные. Этого не произошло. Из Оберхофа норвежец привёз пять золотых медалей, три из которых личные, а также серебро мужской эстафеты и бронзу, выигранную в масс-старте.

Йоханнес Бё на ЧМ-2023 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

При этом до чемпионата мира – 2023 Бё-младший поднимался на высшую ступень пьедестала в 11 из 14 личных гонок. В этом сезоне результаты норвежца гораздо скромнее: из тех же 14 гонок он выиграл только четыре: дважды гонку преследования и по разу – масс-старт и индивидуалку.

Три из семи своих золотых медалей чемпионатов мира Йоханнес выиграл в спринте. Ещё два золота он завоевал в масс-старте, по одному – в пасьюте и индивидуальной гонке.

А из 11 медалей Бьорндалена по четыре выиграны в спринте и пасьюте, две в масс-старте, одна – в индивидуальной гонке. У Фуркада тоже четыре победы в гонке преследования, ещё четыре в индивидуальной гонке, две в спринте и одна – в масс-старте.

Йоханнес не сможет — команда поможет

Есть сомнения, что уже в этом году Йоханнес сможет добраться до рекорда своих легендарных предшественников. Но есть и второе достижение, которое побить будет проще. Если что – поможет непобедимая сборная Норвегии.

Уле-Эйнар Бьорндален – 20-кратный чемпион мира по биатлону, это если считать и личные, и командные гонки. И пока за ним сохраняется звание самого титулованного спортсмена в истории этих соревнований. Мартен Фуркад остался далеко позади, у него лишь 13 наград высшей пробы. А вот Йоханнес Бё в свои 30 лет может без особого труда и сравняться с результатами соотечественника, и даже установить новый рекорд.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: TF-Images/Getty Images

Лидер Кубка мира – уже 17-кратный чемпион мира, до повторения достижения Бьорндалена осталось всего три победы. И именно столько эстафет планирует выиграть сборная Норвегии в Нове-Место. Добавим сюда личные гонки: сложно представить, чтобы Бё не выиграл ни одну из них. И вуаля, Йоханнес Бё – самый титулованный биатлонист в мире.

Такой расклад выглядит вполне реальным.