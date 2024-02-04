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Чемпионат мира — 2024 по биатлону, главные звёзды: Йоханнес и Тарьей Бё, Дале, Джакомель, Виттоцци, Виролайнен

Братья Бё, Дарья Виролайнен и ещё 7 биатлонистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2024
Татьяна Постникова
Чемпионат мира — 2024 по биатлону, главные звёзды
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Турнир обещает быть по-настоящему жарким!

7 января в Нове-Место стартует чемпионат мира по биатлону. На турнире не будет россиян, но и без наших биатлонистов будет за кем посмотреть. Собрали для вас 10 спортсменов, за которыми стоит последить на ЧМ-2024!

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Йоханнес Бё (Норвегия)

В текущем сезоне Йоханнес явно не в лучшей форме. Бё-младший не доминирует так сильно, как раньше, но ему всё равно удаётся быть лидером. На ЧМ-2024 уникальных рекордов, как на турнире годом ранее, ждать не стоит, но норвежцу явно будет чем удивить.

У Йоханнеса есть шанс повторить рекорд по личным победам на чемпионатах мира. Сейчас лидерство делят Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален, у которых по 11 личных титулов. У Бё сейчас семь золотых медалей ЧМ. Если Йоханнес выиграет все личные гонки в Нове-Место, то сравняется с Фуркадом и Бьорндаленом.

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тарьей Бё (Норвегия)

Интересно понаблюдать на ЧМ-2024 будет и за старшим Бё. Тарьей сейчас проводит свой лучший сезон за последние годы. Сейчас на счету норвежца шесть личных медалей (1 – 2 – 3) и третье место в общем зачёте! На ЧМ-2024 Тарьей будет единственным, кто побеждал ещё на ЧМ-2013, который также проходил в Нове-Место. Это ли не повод сделать красивую историю?

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Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
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Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону

Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

Йоханнес в этом сезоне активно борется за лидерство в общем зачёте. Сейчас Дале-Шевдала от Бё-младшего отделяет 92 очка. Конечно, чемпионат мира не входил в зачёт Кубка мира, но это не повод не показать свою силу.

У Дале-Шевдала, пожалуй, одного из немногих в норвежской команде, ещё нет золота чемпионата мира. Учитывая прекрасную стрелковую форму и потрясающий ход, у Йоханнеса есть все шансы исправить это недоразумение.

Томмазо Джакомель (Италия)

Следить на ЧМ-2024 стоит не только за норвежцами. Итальянец Джакомель тоже приковывает к себе внимание. Да, 23-летний биатлонист идёт лишь 10-м в тотале Кубка мира, но Томмазо – обладатель синей майки и лидер сборной Италии! У Джакомеля довольно стабильные результаты в топ-15, а совсем недавно, в Рупольдинге, он завоевал серебро в спринте. На ЧМ-2023 Томмазо взял серебро и бронзу в смешанной эстафете и сингл-миксте, кажется, в Нове-Место итальянцу пора добыть и личную награду.

Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Ингрид Тандреволд (Норвегия)

Без внимания не обойдётся и лучшая биатлонистка сезона Тандреволд. Ингрид в этом сезоне взяла на себя бремя лидерства в сборной Норвегии, причём справляется превосходно. У норвежки в копилке шесть личных медалей: две золотых, две серебряных и две бронзовых. Предположительно, и на чемпионате мира Тандреволд будет блистать, но повторить рекорды предшественницы Марте Рёйселанд с такой конкуренцией будет явно сложно.

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Лиза Виттоцци (Италия)

Одной из главных соперниц Тандреволд станет Виттоцци. Лиза – настоящая неудачница чемпионатов мира. В активе итальянки множество серебряных и бронзовых наград турнира как в личных, так и в командных гонках. В прошлом году Виттоцци наконец-то удалось прервать проклятье: женская сборная Италии взяла золото в эстафете. Учитывая прекрасную форму, Лиза вполне готова бороться за победу на ЧМ-2024 и в личных гонках.

Жюстин Бреза-Буше (Франция)

В борьбу за медали вмешается и Бреза-Буше. Француженка проводит блестящий сезон после выхода из декрета. Жюстин стала королевой Ленцерхайде, блистала в Оберхофе, но немного сдала в Рупольдинге и Антхольце. Несмотря на это, Бреза-Буше – вице-лидер Кубка мира, от Тандреволд её отделяют всего 30 очков. Вероятно, на ЧМ-2024 Жюстин даст жару своим соперницам.

Жюстин Бреза-Буше

Жюстин Бреза-Буше

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Жулия Симон (Франция)

Ещё одной фавориткой в борьбе за медали в Нове-Место будет Симон. Жулия, пережившая непростое межсезонье, с каждым этапом Кубка мира улучшала результаты. Плавная подводка к чемпионату мира должна сыграть свою роль. Мотивация у Симон огромна – побороться с Бреза-Буше за звание лучшей в сборной Франции, вернуть своё честное имя и защитить прошлогодний титул чемпионки!

Лу Жанмонно (Франция)

Лу – настоящее открытие этого сезона. 25-летняя французская звёздочка показала, что способна на многое, взяв четыре (2 – 1 – 1) личных медали в сезоне. Свои лучшие результаты француженка показывала как на старте Кубка мира, так и на этапе в Антхольце. Жанмонно ещё ни разу не брала медали на чемпионате мира, а значит, в Нове-Место она может сотворить свою историю.

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Дарья Виролайнен (Финляндия)

ЧМ-2024 пройдёт без сборной России, но россияне на турнире будут. 34-летняя Виролайнен выступит на чемпионате мира впервые с 2016 года, правда, сделает она это под флагом сборной Финляндии. Но это и не столь важно, потому что в России за неё болеть будут. Забавно и то, что в профиле спортсменки на сайте IBU всё ещё висит фотография в форме российской команды с надписью «RUS».

Конечно, за медали Дарья бороться не будет. Но у биатлонистки есть все шансы превзойти свой лучший результат сезона – 35-е место в спринте.

Полное расписание чемпионата мира по биатлону – 2024
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