Латыпов против Смольского и русская рулетка у девушек. Чем удивит биатлон на Спартакиаде?

В российском биатлоне наступает кульминация сезона – стартуют соревнования Спартакиады сильнейших – 2024 в Златоусте.

Старт главный, а потому накал страстей будет в разы выше, чем на Кубке страны. Шутки шутками, а Спартакиада – это альтернатива чемпионату мира!

Рассказываем, почему биатлон на Спартакиаде будет мощнейшим!

Латыпов — фаворит турнира

29-летний российский биатлонист ожидаемо является лидером Кубка страны. Вот только от стабильности, которая была в начале сезона, не осталось и следа. На заключительной гонке этапа КР в Ижевске Эдуард стал 15-м в большом масс-старте. А побед на этих соревнованиях у него не было аж с 15 декабря прошлого года. Возможно, в январе у спортсмена случился спад и на пиковые показатели лидер команды выйдет аккурат в Златоусте. Тем более что год назад в феврале Латыпов устроил серию из пяти побед. Умеет подводиться спортсмен к главным стартам, чего уж там!

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

Не будем забывать и про командный зачёт, где Эдуард будет выступать за Башкортостан. А вместе с ним защищать цвета этой республики будет и Антон Бабиков. Один из самых опытных биатлонистов страны идёт четвёртым в общем зачёте КР. И последнюю гонку перед главным стартом выиграл именно он. А ещё Бабиков говорил, что победы белорусов на Кубке страны его задевают. А чтобы не задевали – нужно побеждать самому.

Логинов вернётся окончательно?

В общем зачёте КР к Латыпову пытается приблизиться свердловчанин Кирилл Бажин. Стабильный биатлонист способен пошуметь на Спартакиаде.

Возвращается к былым кондициям и чемпион мира тюменец Александр Логинов. В этом сезоне он уже четыре раза поднимался на пьедестал. Вот только побед пока не было. Да и вообще, золотую медаль на шею Логинова не надевали долгих два года! По словам тренера, Александр готов к Спартакиаде и «заряжен на сезон» после проблем со здоровьем. Что ж, вот и посмотрим.

Представлять Тюменскую область Логинов будет вместе с Поварницыным, Гараничевым и Малеевым. Безусловно, эти ребята в эстафете попробуют включиться в борьбу за самые высокие места.

Беларусь на месте

Но больше всего зрители ждут противостояния российского и белорусского биатлона. Спортсмены из дружественного государства на Спартакиаду пробивались с боем. И за полмесяца до старта всё же получили приглашение выступить на турнире. В Златоусте выступят по пять мужчин и женщин от соседней страны. Но не во всех гонках. Согласно регламенту, который утвердил Минспорта России, в масс-старте места для белорусов не нашлось.

И тем злее будут братья-белорусы. Антону Смольскому, например, нужно доказать, что он в Златоусте не случайно. А его присутствие только добавит огня соревнованиям. Прямо сейчас биатлонист лидирует в тотале Кубка Содружества и является серьёзным раздражителем для всех.

Шашилов — сила!

В женской части турнира всё совсем неоднозначно. Хотя первую скрипку здесь, скорее всего, будут играть биатлонистки из Свердловской области.

Михаил Шашилов подготовил самую боеспособную команду Спартакиады. Прямо сейчас лидером Кубка страны является Наталия Шевченко, которая в этом сезоне одержала сразу пять побед. А последняя из них случилась в спринте Ижевска. Скорость у спортсменки почти что крейсерская.

Но лидером среди «шашиловцев» является другой атлет – Тамара Дербушева. На чемпионате России в Чайковском она выиграла всё, что можно было: большой масс-старт, командную гонку и суперспринт. Не будем забывать и про Ирину Казакевич с Анастасией Шевченко. В общем, фавориты эстафеты на Спартакиаде известны, и вряд ли кто-то сможет с ними справиться.

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

Сливко готова штурмовать подиум

Поддавливает лидера Кубка страны в общем зачёте Виктория Сливко. Тюменская спортсменка словила кураж и выиграла большой масс-старт в Ижевске. Внушительная фан-база так и вторит: «Виктория, хотим ещё побед!». И слабо верится, что биатлонистка оставит публику без личного триумфа. А будет ли командный? Сборная Тюмени в лице Ульяны Нигматуллиной, Анны Грухвиной и Ксении Шнайдер будет стараться зацепиться за медали.

Вообще, круг претенденток на медали Спартакиады весьма широк. Сразу три югорские биатлонистки входят в топ-10 Кубка страны. Но наиболее стабильной является Елизавета Каплина: шесть медалей в сезоне, но пока без золота. Не будем забывать и про Анастасию Горееву, которая представляет Московскую область. Идеальным стрелком её не назовёшь, но она берёт медали и даже побеждает за счёт хорошей скорости. Об этом и говорит недавняя победа в индивидуалке в том же Ижевске с двумя промахами.

Анастасия Гореева Фото: РИА Новости

Призовые — достойные!

Одними медалями сыт не будешь и спортсменов будут мотивировать призовыми. Министр спорта страны объявил, что победители Спартакиады получат по 358 тысяч рублей, серебряные призёры – по 179,2 тысячи рублей, а бронзовые – по 107,5 тысячи рублей. Не забыли в ведомстве Олега Матыцина и о тренерах. Их тоже не оставят без внимания и премии.

Спартакиада и в самом деле имеет большой размах. Собственный сайт, пиар-кампания. Да даже стикеры в соцсетях вызывают умиление.

Показывать главный старт сезона будут сразу на нескольких платформах. За биатлон отвечает «Матч ТВ». Также трансляции из Златоуста будут доступны на платформе «VK Видео».