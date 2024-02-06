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Почему белорусские биатлонисты не будут принимать участие в масс-старте на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Златоусте?

На Спартакиаде скандал ещё до старта. Неожиданный запрет для белорусских биатлонистов
Батраз Томаев
Скандал до старта Спартакиады
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Минспорта ссылается на регламент. А почему в регламенте так?

Спартакиада сильнейших ещё не началась, а уже случился первый скандал. Масла в огонь добавляют организаторы, белорусские биатлонисты и Дмитрий Губерниев. Ядрёный коктейль, способный поднять любые рейтинги.

«Офигенно мы гостеприимные хозяева»

Очередным поводом для шумихи вокруг биатлонного турнира на Спартакиаде стал недопуск стреляющих лыжников из Беларуси в масс-старт. Первым на это в своём телеграм-канале обратил внимание комментатор Дмитрий Губерниев.

«Масс-старт на биатлонной Спартакиаде белорусы не бегут – приказ Минспорта… Офигенно мы гостеприимные хозяева! Но время всё исправить ещё есть, чтобы не выглядеть полными дураками…» – написал он.

Белорусов сначала вообще не пускали на Спартакиаду:
Почему белорусы не могут выступать на Спартакиаде? России не нужны сильные соперники?
Почему белорусы не могут выступать на Спартакиаде? России не нужны сильные соперники?

И действительно, по бумагам биатлонисты из Беларуси побегут все гонки, кроме той, что на 30 человек с общего старта. Вопросы первым делом посыпались в сторону Союза биатлонистов России. Все вспомнили, как в конце сезона-2022/2023 в большом масс-старте на чемпионате России спортсменам из дружественного государства также не нашлось места. Тогда в СБР сказали прямо – приоритет российским биатлонистам. И были правы, ибо по документам белорусы принимают участие в гонках в случае наличия свободных мест. Это же российские старты, так ведь? Тогда почему россияне должные терять места, пусть даже в пользу братьев-белорусов?

Но тогда соседей всё равно держали в уме. Поскольку в предварительный стартовый протокол попали 60 биатлонистов, а 23 было в ранге резервных. Из этих 23 биатлонистов сразу восемь представляли Беларусь.

Подробности той неоднозначной истории:
«Назревает большой скандал». Почему белорусским биатлонистам не дали выступить в России?
«Назревает большой скандал». Почему белорусским биатлонистам не дали выступить в России?

В день старта количество участников стало заметно меньше – 53 атлета тогда подтвердили старт, однако белорусам места всё равно не нашлось. Помнится ироничная реакция Динары Алимбековой-Смольской на эту ситуацию:

«Интересно» было смотреть масс-старт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли», — написала спортсменка на своей странице в соцсетях.

«Спартакиада — это всероссийские соревнования»

Похоже, в истории с допуском белорусов на Спартакиаду эта история пошла на второй круг. Вот только на грабли наступили не в СБР, а в Минспорта России. Вероятно, теперь там рассудили, что в спринте, преследовании и эстафетах белорусские участники никак россиян не притесняют, а вот в масс-старте могут оставить кого-то не просто без победы, а даже без шанса выступить.

Ну или более прозаичная версия. Если белорусы на Спартакиаде выступают в каком-то смысле «вне конкурса», то и система отбора в гонку с общего старта «вне конкурса» существовать не может. Бюрократия, куда ж деваться.

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Заявление Министерства спорта России, опубликованное в ответ на поднятый шум, ничего не объясняет, но косвенно эту версию подтверждает.

«Спартакиада — это в первую очередь всероссийские соревнования, организованные для команд субъектов России, и возможность просмотра спортивного резерва для дальнейшего формирования сборных команд Российской Федерации и организации тренировочного процесса», – вот фрагмент из заявления, которое ведомство дало «Матч ТВ».

Логика действий Минспорта понятна. Но справедлива ли она?

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