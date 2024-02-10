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Чемпионат мира — 2024 по биатлону: французы ходят в золотых варежках, откуда взялась мода на золотую одежду чемпионов

Французам на ЧМ по биатлону дарят золотые варежки. Моду на чемпионскую одежду ввела Россия
Татьяна Постникова
Мода на золотую одежду для чемпионов
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В золотое облачался даже аскетичный Александр Большунов.

Франция вовсю блистает на чемпионате мира – 2024. В Нове-Место «трёхцветные» в двух гонках взяли все возможные награды: два золота, серебро и бронзу. Отмечают такой успех французы по-особому. Все чемпионы мира получили крутой подарок – золотые варежки.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Впрочем, Франция – не первая, кто вручает своим чемпионам золотую одежду. С чего всё началось?

Законодатели мод

Моду на золотую одежду завела сборная России. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере нашим спортсменам-чемпионам выдали золотые очки.

Первым такой золотой подарок получил Евгений Устюгов, выигравший масс-старт. Всю гонку россиянин бежал в красных очках, но на награждение вышел в золотых. В мужской эстафете, где наши взяли бронзу, Устюгов уже выступал в обновке.

Евгений Устюгов с золотыми очками

Евгений Устюгов с золотыми очками

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Помимо Устюгова, золотые очки в Ванкувере получили Светлана Слепцова, Анна Богалий, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева, одержавшие победу в эстафете.

Золотые очки у эстафетной команды России

Золотые очки у эстафетной команды России

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«После победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира некоторые команды придумывают золотые атрибуты. Когда мы в Ванкувере выиграли золото, нам дали золотые очки. Посмотрим, что будет дальше. У меня есть варианты, но говорить не буду (смеётся)», – вспоминала Слепцова в эфире Okko.

Золотые последователи

В следующий раз золотая одежда в биатлоне появилась на чемпионате мира – 2016 в Хольменколлене. Тогда норвежцы получали золотые куртки после побед от спонсоров. Обладателями особого подарка тогда стали Уле-Эйнар Бьорндален, Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Сюннёве Сулемдаль и Фанни Хорн Биркеланд.

Сразу по окончании турнира Бьорндален продал свою куртку на благотворительном аукционе за 27,5 тысячи норвежских крон (около 231 тысячи рублей). Полученные деньги были отданы в фонд борьбы с раком.

Тириль Экхофф в золотой куртке

Тириль Экхофф в золотой куртке

Фото: Martin Rose/Getty Images

Золотую одежду любят не только биатлонисты, но и лыжники. На Олимпиаде-2022 Александр Большунов вышел на награждение в золотых ботинках. Как рассказывала глава ФЛГР Елена Вяльбе, такую обувь носили на Играх китайцы. Они-то и подарили Большунову после победы золотые ботинки.

«Увидел эти ботинки после первого дня, когда завоевал золото в скиатлоне. И сказал, что было бы круто их взять, потому что у меня же есть золото. А сейчас у меня три золотые медали, и мне дали эти ботинки. Сказали: «Вот, возьми их, ты заслужил», – рассказывал россиянин.

Вот они — золотые ботинки Большунова:
Большунов надел на награждение золотые ботинки. Наш гений заслужил маленькое пижонство
Большунов надел на награждение золотые ботинки. Наш гений заслужил маленькое пижонство

И вот теперь эстафета золотой одежды дошла до сборной Франции. Победители гонок на ЧМ-2024 выходят на награждение в золотых варежках. Первые такие награды получили победители смешанной эстафеты: Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон. А после спринта в золотых варежках на награждение вышла и Жулия Симон.

Интересно, кому ещё они достанутся?

Жулия Симон в золотых варежках

Жулия Симон в золотых варежках

Фото: Alex Grimm/Getty Images

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