Французам на ЧМ по биатлону дарят золотые варежки. Моду на чемпионскую одежду ввела Россия

Франция вовсю блистает на чемпионате мира – 2024. В Нове-Место «трёхцветные» в двух гонках взяли все возможные награды: два золота, серебро и бронзу. Отмечают такой успех французы по-особому. Все чемпионы мира получили крутой подарок – золотые варежки.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Впрочем, Франция – не первая, кто вручает своим чемпионам золотую одежду. С чего всё началось?

Законодатели мод

Моду на золотую одежду завела сборная России. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере нашим спортсменам-чемпионам выдали золотые очки.

Первым такой золотой подарок получил Евгений Устюгов, выигравший масс-старт. Всю гонку россиянин бежал в красных очках, но на награждение вышел в золотых. В мужской эстафете, где наши взяли бронзу, Устюгов уже выступал в обновке.

Евгений Устюгов с золотыми очками Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Помимо Устюгова, золотые очки в Ванкувере получили Светлана Слепцова, Анна Богалий, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева, одержавшие победу в эстафете.

Золотые очки у эстафетной команды России Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«После победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира некоторые команды придумывают золотые атрибуты. Когда мы в Ванкувере выиграли золото, нам дали золотые очки. Посмотрим, что будет дальше. У меня есть варианты, но говорить не буду (смеётся)», – вспоминала Слепцова в эфире Okko.

Золотые последователи

В следующий раз золотая одежда в биатлоне появилась на чемпионате мира – 2016 в Хольменколлене. Тогда норвежцы получали золотые куртки после побед от спонсоров. Обладателями особого подарка тогда стали Уле-Эйнар Бьорндален, Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Сюннёве Сулемдаль и Фанни Хорн Биркеланд.

Сразу по окончании турнира Бьорндален продал свою куртку на благотворительном аукционе за 27,5 тысячи норвежских крон (около 231 тысячи рублей). Полученные деньги были отданы в фонд борьбы с раком.

Тириль Экхофф в золотой куртке Фото: Martin Rose/Getty Images

Золотую одежду любят не только биатлонисты, но и лыжники. На Олимпиаде-2022 Александр Большунов вышел на награждение в золотых ботинках. Как рассказывала глава ФЛГР Елена Вяльбе, такую обувь носили на Играх китайцы. Они-то и подарили Большунову после победы золотые ботинки.

«Увидел эти ботинки после первого дня, когда завоевал золото в скиатлоне. И сказал, что было бы круто их взять, потому что у меня же есть золото. А сейчас у меня три золотые медали, и мне дали эти ботинки. Сказали: «Вот, возьми их, ты заслужил», – рассказывал россиянин.

И вот теперь эстафета золотой одежды дошла до сборной Франции. Победители гонок на ЧМ-2024 выходят на награждение в золотых варежках. Первые такие награды получили победители смешанной эстафеты: Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон. А после спринта в золотых варежках на награждение вышла и Жулия Симон.

Интересно, кому ещё они достанутся?