Норвежец вошёл в историю биатлонных трагедий. Решил взять пример с россиянина Латыпова?

В мужской эстафете на чемпионате мира – 2024 по биатлону в Нове-Место сборная Норвегии потерпела эпическое поражение. Они были явными фаворитами гонки и перед стартом, и на четвёртом этапе перед последней стойкой: Ветле Шоста Кристиансен выигрывал у ближайшего преследователя, которым был швед Себастиан Самуэльссон, более минуты. Однако норвежец стрелял так плохо, что зашёл на три штрафных круга и упустил золото.

Такой сюжет в истории биатлона уже встречался. И не раз.

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Российские болельщики, безусловно, вспомнят драму на Олимпиаде-2022 в Пекине. Мы все довольно потирали руки, когда Эдуард Латыпов подходил к заключительной стойке, и хватались за головы сразу после неё.

Финишёр сборной России перенервничал и отправился сразу на два штрафных круга, конвертировав минутный отрыв в бронзовые медали. Пожалуй, это была одна из самых досадных гонок в истории нашего биатлона.

Впрочем, и норвежским зрителям эти ощущения знакомы. Бедняга Эмиль Хегле Свендсен – четырёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира, между прочим, – подобным же образом загубил сразу две олимпийские эстафеты – на играх в Сочи в 2014-м и в Пхёнчхане в 2018-м.

10 лет назад Свендсен зашёл на один штрафной круг на стойке, но тогда норвежцы вообще остались без медалей, а выиграли, кстати, россияне. Четыре года спустя – ещё один штрафной круг на последнем огневом рубеже, но в утешение хотя бы серебряная награда. Интересно, братья Бё вспомнили ту стрельбу Свендсена, когда смотрели на мучения Кристиансена?

Ещё один запоминающийся провал случился в январе 2012 года. Правда, в той гонке ставки были не так высоки – то был просто этап Кубка мира.

На четвёртом этапе женской эстафеты как следует начудила Магдалена Нойнер. К тому моменту прошло уже много лет с перехода её из лыж в биатлон, но на огневом рубеже быстроногая немка порой удивляла.

Вот и тогда на заключительной стойке она допустила пять промахов пятью первыми выстрелами. Из трёх дополнительных патронов один всё-таки отправился в цель, но 600 штрафных метров дистанции поставили крест на шансах сборной Германии на золото. А лидерство в той гонке подхватила и сохранила до самого финиша россиянка Ольга Вилухина.

А какие ещё трагедии на последнем огневом рубеже вы помните?