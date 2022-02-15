Трагедия России в биатлоне. Латыпов растерял минуту отрыва и упустил золото Олимпиады

На последней стойке Эдуард занервничал и ушёл на два штрафных круга. У наших бронза, но это очень грустно.

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете, и, наверное, это самая обидная медаль за последние годы. Россияне к последнему рубежу практически стали олимпийскими чемпионами, шансов на то, чтобы золото ушло от нас, было крайне мало. Но герой последних дней Эдуард Латыпов, мощно тащивший на четвёртом этапе, не смог справиться с последней стрельбой и растерял минутное преимущество. Кажется, такой трагедии в российском биатлоне не было ещё никогда.

Мощное начало

Карим довольно надёжно прошёл свой первый этап, доказав, что тренеры не зря сделали выбор в пользу него, а не Даниила Серохвостова. Первый круг Халили пытался возглавлять группу спортсменов, плотным пелотоном ушедших со старта. Лёжку россиянин прошёл точно, правда, из-за небыстрой стрельбы ушёл с рубежа последним из тех, кто отработал на ноль. Промежуточное седьмое место и отставание 6,4 секунды от швейцарца Штальдера.

На втором круге Халили сократил своё отставание, переместившись на третье место и отыграв 4,9 секунды. На стойке Карим допустил один промах, но из-за большого количества ошибок соперников сумел быстро отработать и уйти в лидерах. Вместе с ним в гонку убежали украинец Цымбал и белорус Лобастов.

Последний круг Карим выдал очень хороший. К россиянину не смогли подобраться ни Лобастов, который так и держался в 1,5 секундах, ни француз Клод, отставший ещё на две секунды. На своём этапе Халили показал третий ход, проиграв 4,7 секунды Лобастову. Эстафету Карим передал лидером, хоть и преимущество перед белорусами было всего в секунду.

Снайперский прорыв

Логинов на своём этапе тоже не подвёл, собравшись после совсем неудачного спринта и пасьюта. Александр включился в гонку сразу же, начав выполнять свою задачу – наращивать преимущество. К первому рубежу россиянин накинул белорусу Лазовскому и французу Жаклену 11 секунд. На лёжке Логинов отработал мастерски, быстро и точно закрыв мишени. Ушла сборная России в лидерах, увеличив преимущество перед Лазовским до 15,5 секунды и перед Жакленом до 22,5 секунды.

«Ах ты, снайпер моей души!» — вскрикнул Губерниев после стрельбы Логинова.

Между тем норвежцы, считавшиеся фаворитами гонки, проигрывали уже больше минуты, а олимпийские чемпионы 2018-го шведы – почти две минуты.

На втором круге Логинов снова стал увеличивать отрыв. С каждым километром он привозил соперникам по несколько секунд. Ко второму рубежу преимущество перед вторым местом было 35,5 секунды.

На стойке Александр не смог избежать своих проблем со стрельбой. Тем не менее россиянин быстро закрыл два промаха допами. Приличный отрыв от соперников позволил Логинову остаться в лидерах, точно отработавший Жаклен ушёл в 17,9 секунды от нашего спортсмена. К смене этапа этот проигрыш француза вырос до 36,2 секунды. Ожидаемо, Логинов выдал лучший ход на этапе, чех Карлик проиграл ему 16,1 секунды.

Невероятная минута

Цветков, кажется, на своём этапе решил выложить всё, что накопилось за время Олимпиады. Всё-таки два четвёртых места дают о себе знать. Начал Максим неплохо, стабильно держал скорость, не дав французу Детьё приблизиться больше чем на секунду. Благодаря точной стрельбе на лёжке и ошибкам Детьё преимущество Цветкова выросло до 48,6 секунды! Между тем немцы проигрывали уже 1 минуту 16 секунд, норвежцы почти две минуты, а шведы – 2,5 минуты. Это было что-то невероятное!

Второй круг у Максима также был стабилен. Детьё продолжал идти в одни ноги с Цветковым, однако так и не смог приблизиться к россиянину. На стойке Максим был великолепен, отработал довольно быстро, хоть и замешкался на третьем выстреле, но был точен. А соперники допускали ошибки и позволяли уходить сборной России всё дальше и дальше. Преимущество перед французами выросло до 58,4 секунды. Единственным нервирующими моментом была близость Йоханнеса Бё, который, мощно отработав свой этап, сократил отставание норвежцев до 1 минуты 10 секунд.

Последний круг дался Максиму тяжело. Россиянин постепенно терял своё преимущество. На смене этапа сборная России опережала французов на 41,3 секунды, а норвежцев и немцев на 43 секунды. Ход у Цветкова был нелучшим, россиянин лишь седьмой ногами с проигрышем в 1 минуту 13 секунд.

Обиднейшая ошибка

Латыпов готовился стать героем России, однако занервничал и провалил свой этап. С первых метров дистанции Эдуард постарался вернуть то минутное преимущество, которое было у России после стойки на прошлом этапе. Правда, вышло накинуть лишь две секунды. На лёжке россиянин отработал точно, а вот ближайшие соперники не смогли отстрелять на ноль. Это позволило Латыпову уйти в лидерах с преимуществом в 50,2 секунды над норвежцем Кристиансеном.

С каждым метром россиянин снова стал наращивать преимущество. К стойке Латыпов подходил, привозя соперникам минуту. Но на заключительном рубеже Эдуард не смог справиться со стрельбой. До этого россияне сенсационно выдавали лучшую работу на стрельбище, у команды было лишь три дополнительных патрона. Но Латыпов «застерлился» и ушёл на два штрафных круга. Как итог – Эдуард стал третьим и упустил золотую медаль. Хоть Латыпов ногами был лучшим на своём этапе, привезя секунду Фийону Майе, Сборная России осталась с обиднейшей бронзой. Норвежцы между тем ярко праздновали свою победу, а французы – серебряную медаль.