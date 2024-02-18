Француженка оформила идеальную победу на чемпионате мира по биатлону

Жюстин Бреза-Буше сегодня показала, как нужно и бегать, и стрелять!

В воскресенье, 18 февраля, в Нове-Место прошли последние гонки чемпионата мира по биатлону – 2024. Гонка с общего старта завершала женскую программу соревнований.

Заслужила

Победительницей гонки стала француженка. Какая неожиданность! Но не Жулия Симон, как можно было предположить.

Первое место – у Жюстин Бреза-Буше. К этой победе она шла давно. Дело в том, что у Жюстин всё ещё не было личного золота с чемпионатов мира. А это, как известно, ценится больше командных побед.

Теперь к двум победам в смешанной эстафете и классической командной гонке добавился успех в масс-старте. Жюстин Бреза-Буше – трёхкратная чемпионка мира.

Трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

И победа оказалась весьма заслуженной. Четыре нуля на рубеже и какая-то фантастическая скорость на лыжне.

А вот Жулия Симон оказалась совсем не у дел. В заключительной гонке Нове-Место она стреляла несколько хуже соотечественницы, да и скорость была не то чтобы крейсерской. Как итог – четвёртое место.

Без сюрпризов на подиуме

А вот кому не хватает личных побед с мировых первенств, так это Лизе Виттоцци. Она вновь стала второй. Это уже шестая серебряная награда итальянки. Всего в активе лидера «Скуадра адзурра» 12 медалей ЧМ. В том в числе и две победы.

Лиза тоже была безукоризненна на стрельбище, но ходом проиграла победительнице гонки 32,4 секунды.

Примерно такое же отставание на лыжне у Лу Жанмонно. Она замкнула тройку призёров, допустив один промах. Вообще, для Лу чемпионат в Нове-Место стал самым успешным в карьере. Здесь она завоевала первые награды такого уровня: по две медали золотого и бронзового отливов.

Свежи раны после провала в эстафете у Ингрид Тандреволд. Норвежка удивить не смогла, но и откровенно плохо тоже не выступила. Итоговое 10-е место в масс-старте стало её лучшим личным результатом на первенстве в Чехии. До этого, напомню, биатлонистка даже в топ-20 не попадала. Хоть так.

Доро, не уходи!

Обращает на себя внимание и Доротея Вирер. Для неё этот чемпионат мира прошёл явно не так, как планировалось. 10-е место в спринте для неё сродни пощёчине. А накануне масс-старта титулованная итальянка заявила, что выступления на чешской земле станут для неё последними в сезоне-2023/2024.

А может, масс-старт стал и последней гонкой в её карьере?!

Вполне возможно. Всё это, учитывая неопределённость Доро с будущим. Она действительно может завязать со спортом. Череда болезней и неудач, которые преследуют Вирер, явно говорят в пользу этого решения.

Ещё одной маленькой сенсацией стало выступление эстонок. Хотя удивляли они и в женской эстафете.

Получается, мы уже привыкли к их попаданию в десятку лучших. Например, Тюли Томингас завершила масс-старт на восьмом месте. Она выступила лучше, чем вся сборная Швеции. Вот такие дела.

Далее стреляющих лыжниц ждут небольшой отдых и североамериканские этапы. Кто отправится исполнять американскую мечту, станет известно немногим позже.