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Доротея Вирер выступит в качестве журналиста на Олимпийских играх в Париже

Доротея Вирер выступит в качестве журналиста на Олимпийских играх в Париже
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Итальянская биатлониста, призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер рассказала, что выступит в качестве журналиста на Олимпиаде в Париже (Франция), которая пройдёт летом 2024 года.

«Я буду частью посланий, расскажу о летних Олимпийских играх с точки зрения спортсменки из зимних видов спорта. Это будет очень хороший опыт и проект, я с нетерпением жду этого. В основном я ещё многого не видела, поэтому сначала решу, почему я должна пробыть месяц в Париже, так как это совсем не само собой разумеющееся.

Тренировки и карьера? Мне нужно поговорить с тренерами и мужем. Есть дни, когда я думаю всё бросить, а есть моменты, когда я хочу продолжать, поэтому я пока ничего не знаю», — приводит слова спортсменки Fondo Italia.

Напомним, ранее спортсменка заявила, что в воскресенье, 18 февраля, проведёт свою последнюю гонку в этом сезоне.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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