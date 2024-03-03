Всё самое интересное в сингл-миксте и одиночной смешанной эстафете в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Кто победит в сингл-миксте? LIVE

3 марта сингл-микстом и одиночной смешанной эстафетой завершится этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024 в Хольменколлене (Норвегия).

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Главный герой личных гонок норвежец Стурла Легрейд получил отдых от тренерского штаба, а вот братья Бё, допустившие кошмарное количество промахов в масс-старте, получили возможность реабилитироваться. Вместе с Идой Льен и Ингрид Тандреволд они – главные фавориты в смешанной эстафете. Основные соперники норвежцев – сборные Франции и Швеции, но в эстафетах могут быть любые расклады.

В сингл-миксте претендентов на победу больше, так как ровные составы у многих команд. Теневые фавориты – швейцарцы, за которых побегут героиня масс-старта Лена Хекки-Гросс и Никлас Хартвег.

Старт сингл-микста – в 14.45 по московскому времени, старт смешанной эстафеты – в 16.45.

«Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном в прямой трансляции.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.