Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Кто победит в сингл-миксте? LIVE

3 марта сингл-микстом и одиночной смешанной эстафетой завершится этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024 в Хольменколлене (Норвегия).
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Главный герой личных гонок норвежец Стурла Легрейд получил отдых от тренерского штаба, а вот братья Бё, допустившие кошмарное количество промахов в масс-старте, получили возможность реабилитироваться. Вместе с Идой Льен и Ингрид Тандреволд они – главные фавориты в смешанной эстафете. Основные соперники норвежцев – сборные Франции и Швеции, но в эстафетах могут быть любые расклады.
В сингл-миксте претендентов на победу больше, так как ровные составы у многих команд. Теневые фавориты – швейцарцы, за которых побегут героиня масс-старта Лена Хекки-Гросс и Никлас Хартвег.
Старт сингл-микста – в 14.45 по московскому времени, старт смешанной эстафеты – в 16.45.
«Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном в прямой трансляции.
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Накануне в Норвегии состоялись масс-старты, и в женском неожиданную победу одержала швейцарка Лена Хекки-Гросс. Для неё текущий сезон вообще стал переломным — уже вторая золотая медаль и четвёртый финиш в топ-3. До этого за всю карьеру была лишь одна бронза. Она и в сегодняшней гонке вместе с Никласом Хартвегом способна побороться за самые высокие места.
Финал Кубка России в Уфе завершился классными гонками преследования, а этап Кубка мира в Хольменколлене продолжится смешанными гонками. Через 15 минут начнётся одиночная смешанная эстафета и самое время ознакомиться со стартовым протоколом гонки.