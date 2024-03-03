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Кубок мира по биатлону — 2023/2024 — сингл-микст, смешанная эстафета, 3 марта, онлайн-трансляция

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Кто победит в сингл-миксте? LIVE
Андрей Шитихин
Лена Хекки-Гросс
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Всё самое интересное в сингл-миксте и одиночной смешанной эстафете в онлайн-трансляции «Чемпионата».

3 марта сингл-микстом и одиночной смешанной эстафетой завершится этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024 в Хольменколлене (Норвегия).

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Главный герой личных гонок норвежец Стурла Легрейд получил отдых от тренерского штаба, а вот братья Бё, допустившие кошмарное количество промахов в масс-старте, получили возможность реабилитироваться. Вместе с Идой Льен и Ингрид Тандреволд они – главные фавориты в смешанной эстафете. Основные соперники норвежцев – сборные Франции и Швеции, но в эстафетах могут быть любые расклады.

В сингл-миксте претендентов на победу больше, так как ровные составы у многих команд. Теневые фавориты – швейцарцы, за которых побегут героиня масс-старта Лена Хекки-Гросс и Никлас Хартвег.

Старт сингл-микста – в 14.45 по московскому времени, старт смешанной эстафеты – в 16.45.

«Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном в прямой трансляции.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2023/2024

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Live Андрей Шитихин

Накануне в Норвегии состоялись масс-старты, и в женском неожиданную победу одержала швейцарка Лена Хекки-Гросс. Для неё текущий сезон вообще стал переломным — уже вторая золотая медаль и четвёртый финиш в топ-3. До этого за всю карьеру была лишь одна бронза. Она и в сегодняшней гонке вместе с Никласом Хартвегом способна побороться за самые высокие места.

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14:33 Андрей Шитихин

Финал Кубка России в Уфе завершился классными гонками преследования, а этап Кубка мира в Хольменколлене продолжится смешанными гонками. Через 15 минут начнётся одиночная смешанная эстафета и самое время ознакомиться со стартовым протоколом гонки.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
03 марта 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Не началось
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