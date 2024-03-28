«Надо заканчивать на хорошей ноте». Евгений Гараничев завоевал своё последнее золото?

Чемпионат России не перестаёт радовать красивыми историями. На этот раз главным героем стал Евгений Гараничев. Проводя свой заключительный турнир в карьере, биатлонист в паре с Викторией Сливко взял золото в сингл-миксте. Красивая точка в удивительном спортивном пути Гараничева!
«Лучший подарок на день рождения»
2008 год стал по-настоящему переломным в карьере Гараничева. Тогда перспективный лыжник, уже ставший серебряным призёром ЧМ среди юниоров, принял решение перейти в биатлон.
В новом виде спорта успех к Евгению пришёл довольно быстро. В конце 2010 года он впервые поднялся на пьедестал чемпионата России, взяв бронзу в масс-старте, а в январе 2011-го уже дебютировал на Кубке мира на этапе в Антхольце.
Первую личную медаль на КМ Гараничев завоевал ровно год спустя: на этапе в Италии россиянин стал вторым в спринте. Всего в том сезоне Евгений взял пять наград (1-2-2), лишь одна из которых была получена в эстафете. Все следующие сезоны Гараничев постоянно был в основе сборной и брал медали как в командных, так и в личных гонках.
Но настоящим триумфом для Евгения стала Олимпиада в Сочи. Несмотря на хорошие выступления, биатлонист не был главным фаворитом в нашей мужской сборной, но ему единственному из россиянин удалось завоевать личную медаль. Гараничев после неудачной связки спринт-пасьют довольно неожиданно взял бронзу в индивидуальной гонке в свой день рождения. Впоследствии спортсмену удалось заехать в цветы в масс-старте и в смешанной эстафете.
«Такая гонка — лучший подарок на день рождения, который у меня сегодня. Все эти дни мы готовились, тренировались. Я стартовал первым, так что ориентиров у меня не было, но тренеры отлично вели меня по дистанции. Поэтому мне удалось хорошо пройти последний круг.
Чувствовалась поддержка болельщиков, которые кричали и на финише, и по ходу трассы. Во многом благодаря им удалось добыть бронзу. А вообще, я пока не могу поверить, что у меня будет медаль», — говорил тогда Евгений.
«Я не держался за место в основном составе»
После Игр-2014 в карьере Евгений наступил лучший период. Два сезона подряд Гараничев финишировал седьмым в общем зачёте Кубка мира, а также постоянно брал медали в личных и командных гонках.
С сезона-2016/2017 россиянин перестал радовать такими результатами. Он всё реже стал оказываться на подиуме, а потом и в десятке сильнейших. Последней медалью для Евгения на Кубке мира стала бронза в эстафете на этапе в Канморе в сезоне-2018/2019.
Последний сезон на КМ Гараничев провёл крайне неудачно: он был быстро отправлен на Кубок IBU, а потом и на Кубок России. Вот как Евгений вспоминал об этом.
«Тогда я и не держался за место в основном составе! Предлагал тренерам отправить меня на Кубок IBU, чтобы попытаться разбежаться и проверить состояние. Но там были какие-то сложности с вызовом запасных спортсменов. Так что я вышел на старт Кубка мира, но не мог бежать так быстро, как могу. Организм словно упирался в какую-то стену, преодолеть которую не мог. То есть я был готов, но все движения были замедленными. Я подозреваю, что всё это последствия мононуклеоза, который подхватил во время летней подготовки к сезону-2017/2018».
Всего за карьеру на Кубке мира Гараничев поднимался на подиум 26 раз (7+9+11), причём 14 — в личных гонках.
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Фото: Наталья Горшкова/СБР
«Я пообещал себе, что это мой последний сезон»
Когда все топы нашего биатлона стали выступать в России, Евгений, вопреки всеобщим ожиданиям, не потерялся. С февраля 2022 года Гараничев нередко финишировал в десятке сильнейших и даже взял пять медалей: два золота и серебро в сингл-миксте с Викторией Сливко на чемпионате и Кубке России, а также серебро в масс-старте и эстафете на Кубке страны.
13 марта Евгений официально объявил о завершении карьеры по окончании сезона. К своему последнему турниру, чемпионату России, биатлонист готовился основательно. Правда, результаты не слишком радовали болельщиков спортсмена. С нулём в спринте Гараничев стал 15-м, а с тремя промахами в пасьюте – 31-м.
Но все старания окупились в сингл-миксте. Евгений вместе с Викторией Сливко был одним из фаворитов эстафеты. Среди серьёзных соперников — Тамара Дербушева с Василием Томшиным (Свердловская область) да Иван Колотов с Анастасией Зыряновой (Пермский край). Свердловчане довольно быстро выбыли из борьбы за медали, так что основное сражение развернулось между тюменцами и пермяками.
Если Зыряновой и Колотову гонка давалась легко, то Гараничев и Сливко столкнулись с массой трудностей. Евгений на второй стрельбе зашёл на круг, а Сливко дважды закрыла мишени, использовав все дополнительные патроны.
Перед заключительным этапом тюменцы проигрывали пермякам больше 40 секунд, но чудо случилось. На последней стрельбе Колотов дрогнул и зашёл на штрафной круг, а Гараничев, отработав с одним допом, быстро ушёл на дистанцию. Теперь уже Евгений лидировал с преимуществом в 16 секунд.
Финишировал тюменец в гордом одиночестве с флагом региона в руках. Пермяк же завершил гонку лишь спустя 13,9 секунды. Тройку призёров замкнула сборная Татарстана: Евгений Емерхонов и Любовь Калинина.
«На душе сейчас счастье, радость. Не скажу, что нахожусь на седьмом небе, но очень рад, что нам с Викой удалось снова выиграть. Гонка была тяжёлой. С первым этапом своей эстафеты я не справился, но потом стал работать лучше. На одном рубеже споткнулся, что сбило меня, из‑за чего начал быстро работать, а потом ушёл на штрафной круг.
Надо на хорошей ноте заканчивать на родной земле. Пообещал семье, пообещал себе, что это будет мой последний сезон. От своих слов не отказываюсь», — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».
Гараничев и Сливко сотворили настоящую историю и защитили титул чемпионов страны. Для Евгения эта медаль по-настоящему особенная. Дело не только в том, что награду вручали его родители. Для Гараничева эта медаль, скорее всего, последняя в карьере. Да, впереди мужская эстафета и масс-старт, но шансы на подиум в этих гонках довольно невысокие. Хотя, кто знает, может, Гараничев решит совершить ещё одно чудо напоследок.