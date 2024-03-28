«Надо заканчивать на хорошей ноте». Евгений Гараничев завоевал своё последнее золото?

После окончания сезона он уйдёт из спорта. Скорее всего, это последняя медаль бывшего биатлониста сборной России.

Чемпионат России не перестаёт радовать красивыми историями. На этот раз главным героем стал Евгений Гараничев. Проводя свой заключительный турнир в карьере, биатлонист в паре с Викторией Сливко взял золото в сингл-миксте. Красивая точка в удивительном спортивном пути Гараничева!

«Лучший подарок на день рождения»

2008 год стал по-настоящему переломным в карьере Гараничева. Тогда перспективный лыжник, уже ставший серебряным призёром ЧМ среди юниоров, принял решение перейти в биатлон.

В новом виде спорта успех к Евгению пришёл довольно быстро. В конце 2010 года он впервые поднялся на пьедестал чемпионата России, взяв бронзу в масс-старте, а в январе 2011-го уже дебютировал на Кубке мира на этапе в Антхольце.

Первую личную медаль на КМ Гараничев завоевал ровно год спустя: на этапе в Италии россиянин стал вторым в спринте. Всего в том сезоне Евгений взял пять наград (1-2-2), лишь одна из которых была получена в эстафете. Все следующие сезоны Гараничев постоянно был в основе сборной и брал медали как в командных, так и в личных гонках.

Но настоящим триумфом для Евгения стала Олимпиада в Сочи. Несмотря на хорошие выступления, биатлонист не был главным фаворитом в нашей мужской сборной, но ему единственному из россиянин удалось завоевать личную медаль. Гараничев после неудачной связки спринт-пасьют довольно неожиданно взял бронзу в индивидуальной гонке в свой день рождения. Впоследствии спортсмену удалось заехать в цветы в масс-старте и в смешанной эстафете.

«Такая гонка — лучший подарок на день рождения, который у меня сегодня. Все эти дни мы готовились, тренировались. Я стартовал первым, так что ориентиров у меня не было, но тренеры отлично вели меня по дистанции. Поэтому мне удалось хорошо пройти последний круг.

Чувствовалась поддержка болельщиков, которые кричали и на финише, и по ходу трассы. Во многом благодаря им удалось добыть бронзу. А вообще, я пока не могу поверить, что у меня будет медаль», — говорил тогда Евгений.

«Я не держался за место в основном составе»

После Игр-2014 в карьере Евгений наступил лучший период. Два сезона подряд Гараничев финишировал седьмым в общем зачёте Кубка мира, а также постоянно брал медали в личных и командных гонках.

С сезона-2016/2017 россиянин перестал радовать такими результатами. Он всё реже стал оказываться на подиуме, а потом и в десятке сильнейших. Последней медалью для Евгения на Кубке мира стала бронза в эстафете на этапе в Канморе в сезоне-2018/2019.

Последний сезон на КМ Гараничев провёл крайне неудачно: он был быстро отправлен на Кубок IBU, а потом и на Кубок России. Вот как Евгений вспоминал об этом.

«Тогда я и не держался за место в основном составе! Предлагал тренерам отправить меня на Кубок IBU, чтобы попытаться разбежаться и проверить состояние. Но там были какие-то сложности с вызовом запасных спортсменов. Так что я вышел на старт Кубка мира, но не мог бежать так быстро, как могу. Организм словно упирался в какую-то стену, преодолеть которую не мог. То есть я был готов, но все движения были замедленными. Я подозреваю, что всё это последствия мононуклеоза, который подхватил во время летней подготовки к сезону-2017/2018».

Всего за карьеру на Кубке мира Гараничев поднимался на подиум 26 раз (7+9+11), причём 14 — в личных гонках.

Все призёры сингл-микста на ЧР-2024 по биатлону Фото: Наталья Горшкова/СБР

«Я пообещал себе, что это мой последний сезон»

Когда все топы нашего биатлона стали выступать в России, Евгений, вопреки всеобщим ожиданиям, не потерялся. С февраля 2022 года Гараничев нередко финишировал в десятке сильнейших и даже взял пять медалей: два золота и серебро в сингл-миксте с Викторией Сливко на чемпионате и Кубке России, а также серебро в масс-старте и эстафете на Кубке страны.

13 марта Евгений официально объявил о завершении карьеры по окончании сезона. К своему последнему турниру, чемпионату России, биатлонист готовился основательно. Правда, результаты не слишком радовали болельщиков спортсмена. С нулём в спринте Гараничев стал 15-м, а с тремя промахами в пасьюте – 31-м.

Но все старания окупились в сингл-миксте. Евгений вместе с Викторией Сливко был одним из фаворитов эстафеты. Среди серьёзных соперников — Тамара Дербушева с Василием Томшиным (Свердловская область) да Иван Колотов с Анастасией Зыряновой (Пермский край). Свердловчане довольно быстро выбыли из борьбы за медали, так что основное сражение развернулось между тюменцами и пермяками.

Если Зыряновой и Колотову гонка давалась легко, то Гараничев и Сливко столкнулись с массой трудностей. Евгений на второй стрельбе зашёл на круг, а Сливко дважды закрыла мишени, использовав все дополнительные патроны.

Перед заключительным этапом тюменцы проигрывали пермякам больше 40 секунд, но чудо случилось. На последней стрельбе Колотов дрогнул и зашёл на штрафной круг, а Гараничев, отработав с одним допом, быстро ушёл на дистанцию. Теперь уже Евгений лидировал с преимуществом в 16 секунд.

Финишировал тюменец в гордом одиночестве с флагом региона в руках. Пермяк же завершил гонку лишь спустя 13,9 секунды. Тройку призёров замкнула сборная Татарстана: Евгений Емерхонов и Любовь Калинина.

«На душе сейчас счастье, радость. Не скажу, что нахожусь на седьмом небе, но очень рад, что нам с Викой удалось снова выиграть. Гонка была тяжёлой. С первым этапом своей эстафеты я не справился, но потом стал работать лучше. На одном рубеже споткнулся, что сбило меня, из‑за чего начал быстро работать, а потом ушёл на штрафной круг.

Надо на хорошей ноте заканчивать на родной земле. Пообещал семье, пообещал себе, что это будет мой последний сезон. От своих слов не отказываюсь», — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».

Гараничев и Сливко сотворили настоящую историю и защитили титул чемпионов страны. Для Евгения эта медаль по-настоящему особенная. Дело не только в том, что награду вручали его родители. Для Гараничева эта медаль, скорее всего, последняя в карьере. Да, впереди мужская эстафета и масс-старт, но шансы на подиум в этих гонках довольно невысокие. Хотя, кто знает, может, Гараничев решит совершить ещё одно чудо напоследок.

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