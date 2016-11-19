Шипулин обогнал Дементьева в лыжной гонке в Бейтостолене

Биатлонист Антон Шипулин занял 21-е место в лыжной гонке на 15 км на турнире лыжников в норвежском Бейтостоллене. Победил норвежец Дидрик Тонсет, преодолевший дистанцию за 33.20,9. Неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр норвежец Петер Нортуг стал 15-м.

Российский биатлонист Антон Шипулин уступил победителю 1.18,1, а Нортугу — всего 15,5 секунды. В гонке также принял участие чемпион Олимпиады — 2006 в Турине российский лыжник Евгений Дементьев. Он финишировал 29-м, отстав от Шипулина на 16,5 секунды. На старт вышли 84 спортсмена.

Лыжные гонки. Турнир в Бейтостолене, Норвегия

Мужчины. 15 км, свободный стиль

1. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 33.20,9

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +6,1

3. Симен Андреас Свеен (Норвегия) – +32,6

4. Андерс Глоерсен (Норвегия) – +34,5

5. Матиас Рюнгреен (Норвегия) – +36,9

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +37,0…

15. Петтер Нортуг (Норвегия) – +1.02,6…

21. Антон Шипулин (Россия) – +1.18,1…

29. Евгений Дементьев (Россия) – +1.34,6…