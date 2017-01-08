Из-за сильнейшего тумана масс-старты в Оберхофе могут быть сорваны

Мужской и женский масс-старты в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе оказались под угрозой срыва из-за тумана, накрывшего биатлонный стадион. В данный момент проводить гонки невозможно.

В мужском масс-старте, назначенном на 14:30 по московскому времени, от России должны выступить Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, а у женщин в гонке, если она состоится, примет участие Татьяна Акимова. Начало женского масс-старта — в 16:40 мск.

Биатлонный стадион в Оберхофе