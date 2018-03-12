Бьорндален: Хольменколлен для меня – главный старт сезона

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал попадание в состав сборной Норвегии на домашний этап Кубка мира в Хольменколлене. Ранее сообщалось, что его коллега Эмиль Хегле Свендсен не сможет принять участие в соревнованиях.

«Получил сообщение вчера вечером. Я был в резерве, но Эмиль всё ещё не поправился. Хольменколлен — одна из главных целей сезона, и, поскольку я не участвовал на Олимпиаде, это будет самым важным стартом для меня в этом году.

У меня была неплохая гонка в Контиолахти и одна неудачная. Надеюсь, что в четверг у меня всё выйдет хорошо. По крайней мере я буду готовиться изо всех сил. Посмотрим, смогу ли я набрать форму к этому дню», — передаёт слова Бьорндалена норвежский NRK.