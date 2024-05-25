Юниорка Метеля поделилась ожиданиями от будущих тренировок в группе Истомина и Норицына

Российская биатлонистка Виктория Метеля поделилась ожиданиями от подготовки к новому сезону в составе резервной сборной России под руководством Виталия Норицына и Артёма Истомина.

«Буду стараться выполнять всю ту нагрузку, которая мне будет предложена, потому что нужно доверять тренерам. Ожиданий особо никаких, наверное, нет. Нужно выполнить тренировочный план, а потом уже будем смотреть.

Я готова, что в сезоне не всё будет получаться. Но надеюсь, что будет то светлое окошко, где я смогу себя показать. Страшно приходить в новый коллектив? Да нет. Я практически со всеми девчонками знакома. С некоторыми тренировались ещё в юношеской команде, переходили в юниорскую. С некоторыми из женщин знакома, но формально. В общем, будем знакомиться. Мы теперь всё-таки одна команда», — сказала Метеля в интервью.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 20-летняя Метеля завоёвывала медали или финишировала рядом с призовыми местами практически во всех юниорских гонках, в которых принимала участие. Также ближе к концу сезона она выступила в трёх гонках четвёртого этапа по взрослым, где заняла седьмое, восьмое, 21-е места.

В связи с хорошими результатами Виктория Метеля вошла в резервную сборную России на следующий сезон. Она будет тренироваться в группе Виталия Норицына и Артёма Истомина.