«Мы бегали вокруг кладбища». Юниорка Метеля — о спортивных условиях в родном городе

Российская биатлонистка Виктория Метеля, одна из самых успешных юниорок сезона-2023/2024, рассказала об условиях для тренировок в своём родном городе Гагарине (Смоленская область), где она начинала свою спортивную карьеру.

«Я родилась на родине Юрия Гагарина. Чувствую гордость. Однажды меня пригласили пробежать кросс за школу. В итоге я стала первой без какой-либо подготовки. Там меня увидел тренер и сначала позвал в лыжные гонки, потом уже – в биатлон. Вообще, в Гагарине нет условий для тренировок. Если были силовые тренировки, то не в зале. Мы кидали камни, запрыгивали на колёса, бегали по кругу 2,5 км вокруг кладбища. Спортивная база представляет из себя старый дом. Мы старались в таких условиях, как могли», — сказала Метеля в интервью.

Отметим, что позднее спортсменка переехала в Ханты-Мансийск.

В прошедшем сезоне-2023/2024 20-летняя спортсменка завоёвывала медали или финишировала рядом с призовыми местами практически во всех гонках, в которых принимала участие, из-за чего вошла в резервную сборную России на следующий сезон. Она будет тренироваться в группе Виталия Норицына и Артёма Истомина.