Юниорка Метеля поделилась ожиданиями от выхода во взрослые со следующего сезона-2024/2025

Российская биатлонистка Виктория Метеля оценила свои результаты прошедшего сезона-2023/2024, в котором она выступала по юниоркам, и поделилась ожиданиями от будущего участия во взрослых соревнованиях.

«Хочу сказать, что в этом сезоне всё сложилось так, как, возможно, должно было сложиться в том сезоне, но тогда не получилось из-за травмы, болезней. Этот обошёлся без сбоев, поэтому удалось так выступить. Как мне было на Кубке Содружества в Мурманске? Это первый взрослый старт. Суперская атмосфера. Теперь я понимаю, что ждёт меня в следующем сезоне. Это, конечно, несравнимо ни с какими юношескими, юниорскими стартами.

Да, под конец сезона все устали. Я тоже. Показывать какой-то результат изначально была не готова. Но было здорово завершить сезон на такой ноте», — сказала Метеля в интервью.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 20-летняя Метеля завоёвывала медали или финишировала рядом с призовыми местами практически во всех юниорских гонках, в которых принимала участие. Также ближе к концу сезона она выступила в трёх гонках четвёртого этапа по взрослым, где заняла седьмое, восьмое, 21-е места.