Драчёв: в IBU нас поддерживают, но условия надо выполнить до конгресса!

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил перспективы восстановления статуса организации. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Международный союз биатлонистов определил 12 условий восстановления прав СБР.

Очередное заседание рабочей группы IBU по выполнению критериев состоялось в Москве 22 июля.

Один из пользователей в «Инстаграме» спросил Драчёва: «Скажите, пожалуйста, президент IBU Олле Далин вас поддерживает? Он положительно настроен? Вы поедете на конгресс IBU в октябре? Кто поедет от СБР вместе с вами?» Драчёв ответил: «Нас, конечно, поддерживают в IBU. Но условия надо выполнить до конгресса! Я точно поеду на конгресс в Мюнхен. Кто ещё – решаем».

Внеочередной конгресс IBU пройдёт с 18 по 20 октября.