Отчёт по итогам заседания по восстановлению СБР будет представлен IBU 30 августа

Рабочая группа по восстановлению Союза биатлонистов России (СБР) в качестве полноправного члена Международного союза биатлонистов (IBU) представит исполкому IBU отчёт по итогам прошедшего 22 июля в Москве заседания 30 августа, сообщает пресс-служба СБР.

На заседании в Москве была детально рассмотрена и обсуждена антидопинговая стратегия СБР. Основной акцент был обозначен в проведении образовательной работы по профилактике нарушений антидопинговых правил в региональных командах субъектов РФ.

Также были рассмотрены вопросы антидопингового тестирования спортсменов во внесоревновательном периоде. За последние три месяца их было 53.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы компенсации Союзом биатлонистов России финансовых затрат IBU, которые предусмотрены критериями.