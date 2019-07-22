Отчёт по итогам заседания по восстановлению СБР будет представлен IBU 30 августа

Рабочая группа по восстановлению Союза биатлонистов России (СБР) в качестве полноправного члена Международного союза биатлонистов (IBU) представит исполкому IBU отчёт по итогам прошедшего 22 июля в Москве заседания 30 августа, сообщает пресс-служба СБР.
На заседании в Москве была детально рассмотрена и обсуждена антидопинговая стратегия СБР. Основной акцент был обозначен в проведении образовательной работы по профилактике нарушений антидопинговых правил в региональных командах субъектов РФ.
Также были рассмотрены вопросы антидопингового тестирования спортсменов во внесоревновательном периоде. За последние три месяца их было 53.
В ходе заседания стороны обсудили вопросы компенсации Союзом биатлонистов России финансовых затрат IBU, которые предусмотрены критериями.
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