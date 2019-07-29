Глава тренерского совета СБР: Логинову лучше не выпендриваться

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал информацию о том, Александр Логинов до сих пор не подписал договор СБР
«Я пока не очень в курсе всех формальных нюансов. Но получается, что есть юридическое лицо – Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще.
Дело же не в Драчёве или в ком-то ещё. Есть федерация – общественная организация – и будь ты хоть Логинов, Кашкаров или Чепиков, без неё тебя не допустят до соревнований. Подписывай и беги!
Логинов – молодец, но не надо думать, что он такой один. У нас есть человек 25, которые через год-другой могут стать такими же сильными. Поэтому лучше не выпендриваться. Я понимаю, конечно, есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте. Он разве олимпийский чемпион? Вот когда станет в личной гонке, я перед ним склоню голову и скажу «спасибо»! – цитирует Редькина «Спорт-экспресс».
Логинов – трёхкратный призер чемпионатов мира. В минувшем сезоне он занял второе место в общем зачёте Кубка мира.
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