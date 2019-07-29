Назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдёт 23–25 августа в Раубичах (Беларусь), сообщает официальный сайт СБР.

Состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону

Мужчины: Сергей Корастылёв, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов.

Женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина,

Кристина Резцова, Лариса Куклина.

Юниоры: Данил Калинин, Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин.



Юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.



Окончательный состав сборной будет утверждён правлением СБР, которое состоится в ближайшее время.