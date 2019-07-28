Назван предварительный состав на чемпионат мира по летнему биатлону
По итогам отборочных соревнований в Тюмени назван предварительный состав национальной сборной на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдёт с 21 по 25 августа в Раубичах (Беларусь), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Предварительный состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону
Мужчины: Сергей Корастылёв, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов.
Женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Лейсан Бикташева.
Юниоры: Данил Калинин, Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков.
Юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова.
Окончательный состав, в который войдут и участники централизованной подготовки, будет назван завтра, 29 июля.
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