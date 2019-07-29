Женская сборная Украины выступит на ЧМ по летнему биатлону сильнейшим составом

В отличие от мужской команды, которая отказалась от участия в чемпионате мира по летнему биатлону, женская сборная Украины поедет в Раубичи сильнейшим составом, заявил старший тренер Валерий Лесников.

«У женщин все сильнейшие поедут на летний чемпионат мира. 16 августа у нас запланирована контрольная тренировка в Италии. Туда подъедет группа Шамрая – сестры Семеренко, а также Олег Меркушин подвезет своих дочерей. Контрольную мы решили провести в Тоблахе, так сказать, на нейтральном поле. Это немножко ниже, нежели в Обертиллиахе, где мы будем проходить подготовку, и Антхольце, где будут тренироваться две остальные группы. Мы уже заказали стрельбище, нас включили в график. В первый день у нас будет просмотровая тренировка, а на второй уже проведем контрольную. После неё сможем объявить состав на чемпионат мира.

Лена Пидгрушная пока что находится в более щадящем режиме. У неё своя программа подготовки, а все остальные девушки работают согласно плану. На контрольную гонку мы не планировали ставить Лену, и думаю, что первые серьёзные гонки у неё будут ближе к сентябрю. Она ещё должна пройти плановое медицинское обследования перед выездом в горы, будем анализировать её состояние, посмотрим, что скажут врачи», — приводит слова Лесникова Xsport.ua.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 23 по 25 августа.