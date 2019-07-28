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Мужская сборная Украины не выступит на ЧМ по летнему биатлону в Раубичах

Мужская сборная Украины не выступит на ЧМ по летнему биатлону в Раубичах
Биатлон / Летний биатлон 0

Основной состав мужской сборной Украины не примет участия на чемпионате мира по летнему биатлону — 2019, который с 23 по 25 августа пройдёт в Раубичах (Беларусь).

Как сообщает XSport.ua, женская команда будет представлена шестёркой сильнейших биатлонисток. Состав определится по результатам контрольных тренировок. В составе украинской делегации на чемпионат мира отправятся 19 спортсменов: 6 юниоров, 6 юниорок, 6 биатлонисток женской сборной и Сергей Семёнов, не попавший в основу мужской команды.

Ранее россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на отборочных соревнованиях чемпионата мира по летнему биатлону. У женщин первое место в спринте заняла Ольга Дмитриева, допустившая один промах.

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Источник: Xsport.ua

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