Куклина: Подчуфаровой нужны были перезагрузка, отдых и новые эмоции

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как относится к тому, что Ольга Подчуфарова и Ольга Якушова возвращаются в большой спорт.

«Подготовка идёт по плану, всего хватает вдоволь. Устраивает полностью. Наш тренерский коллектив очень старается и создаёт благоприятную атмосферу для тренировок и работы. Что касается организации сборов, то в этом вопросе тоже всё хорошо, по крайней мере меня на данный момент всё устраивает.

В договоре с СБР конкретно меня всё устроило. По поводу недовольства некоторых спортсменов условиями контракта ничего сказать не могу, так как лично ни с кем на эту тему не разговаривала.

Возобновление карьеры Ольги Подчуфаровой и Ольги Якушовой? А почему бы и нет? Я бы очень хотела вновь увидеть Подчуфарову в сборной. Она настоящий боец! Ей нужны были перезагрузка, отдых и новые эмоции. Чем чёрт не шутит. Пожелаю девушкам терпения, здоровья и удачи", – цитирует Куклину Rusbiathlon.