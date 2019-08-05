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Подчуфарова рассчитывает вернуться в сборную России по биатлону

Подчуфарова рассчитывает вернуться в сборную России по биатлону
Биатлон 0

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что намерена вернуться в спорт и постарается попасть в сборную. Победительница и призёр этапов Кубка мира решила завершить карьеру в 2018 году.

«Тренируюсь. Может быть, попробую зимой посоревноваться. А может, и нет. Никто не знает. Наверное, буду бегать чемпионат и Кубок России. Попытаюсь попасть в какую-нибудь команду. Смотрю состояние. Если попрёт, то попрёт. Если нет, будем дальше тренироваться. У меня всё хорошо, всё классно», — заявила Подчуфарова в разговоре с биатлонистом Тимофеем Лапшиным, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, в марте 2019 года Международный союз биатлонистов (IBU) передал француженке Анаис Бескон серебряную медаль россиянки Екатерины Глазыриной, которую та завоевала в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15. Бронзовая медаль, которая ранее была закреплена за Бескон, перешла Подчуфаровой. В той гонке Ольга финишировала четвёртой.

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