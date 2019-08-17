Шипулин встретился с экипажем совершившего аварийную посадку на поле Airbus 321

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин встретился с экипажем самолета, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле близ Жуковского.
В состав экипажа входили командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.
Сегодня Юсупов нанёс первый удар по мячу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Крыльями Советов» в Екатеринбурге.
«Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем «Уральских авиалиний». Ребята и девчонки, вы лучшие!» – написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».
Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и из-за неисправности двигателей сел на кукурузное поле в Раменском районе Московской области в километре от ВПП. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы.
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