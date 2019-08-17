Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шипулин встретился с экипажем совершившего аварийную посадку на поле Airbus 321

Шипулин встретился с экипажем совершившего аварийную посадку на поле Airbus 321
Биатлон / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин встретился с экипажем самолета, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле близ Жуковского.

В состав экипажа входили командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Сегодня Юсупов нанёс первый удар по мячу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Крыльями Советов» в Екатеринбурге.

«Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем «Уральских авиалиний». Ребята и девчонки, вы лучшие!» – написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».

Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и из-за неисправности двигателей сел на кукурузное поле в Раменском районе Московской области в километре от ВПП. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы.

Пилот севшего на поле Airbus 321 нанёс первый удар в матче «Урал» — «Крылья»
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент