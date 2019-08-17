Пилот севшего на поле Airbus 321 нанёс первый удар в матче «Урал» — «Крылья»

Дамир Юсупов, пилот самолёта Airbus А321, который 15 августа приземлился на поле в Жуковском, нанёс первый удар по мячу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Крыльями Советов». Встреча проходит в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел на кукурузное поле в километре от ВПП.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов». Также доступна платная видеотрансляция матча.
Видео и фото доступны в «твиттерах» «Урала» и «Крыльев Советов».
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