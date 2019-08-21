Депутат Лебедев: ни одного голоса Шипулину!

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение Свердловского областного суда допустить олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина на довыборы в Госдуму, несмотря на сокрытие ценных бумаг.



«Есть закон для всех, а есть закон для власти. В своё время снимали с выборов за сокрытый 1 рубль, а сейчас миллионы можно забыть, и ничего… Власть сама настраивает избирателя против себя. Ни одного голоса Шипулину!!!» — написал Лебедев в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей. Руководитель свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов подал на Шипулина иск, однако он был отклонён.

Шипулин допущен на довыборы в Госдуму, несмотря на сокрытие ценных бумаг