Шипулин допущен на довыборы в Госдуму, несмотря на сокрытие ценных бумаг

Свердловский областной суд принял решение отклонить иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона, бывшего биатлониста Антона Шипулина («Единая Россия»).

Ранее стало известно, что Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей. По словам руководителя свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрея Кузнецова, основанием для иска стало наличие в собственности Шипулина «иностранных акций немецкого Commerzbank».

«Суд в удовлетворении иска отказал — Антон остаётся кандидатом», — сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года.