Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.



«Я бы не сказал, что ожидал такой результат, но очень старался его показать. Гонка относительно сложная. На огневом рубеже надо стрелять быстро и точно. В принципе, у меня всё это получилось, за исключением одного рубежа.



Отношение к летнему биатлону, конечно, положительное. Помогает проверить свои силы, свою наработку, которую делали в предсезонке. Смотрим, на что мы готовы в данный момент и если есть какие-то ошибки – как их исправлять.



К сезону, думаю, готов. Тренируемся дальше, еще есть 2 месяца. Будем продолжать готовиться. Еще самочувствие недельное и предстоит еще очень много работы», — заявил Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ксения Калаур.

Латыпов добыл бронзу суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону