Латыпов добыл бронзу суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах (Беларусь). Первую строчку занял представитель Кореи Тимофей Лапшин, вторым стал словенец Клемен Бауэр.
В десятке лучших оказалось ещё два представителя России — Вадим Филимонов пришёл к финишу пятым, Александр Поварницын — седьмым.
Раубичи. Мужчины. Суперспринт.
1. Тимофей Лапшин (Корея) — 14.07,6 (0+1)
2. Клемен Бауэр (Словения) — +14,5 (1+3)
3. Эдуард Латыпов (Россия) — +31,6 (2+1)
…
5. Вадим Филимонов (Россия) — +51,4 (3+3)
…
7. Александр Поварницын (Россия) — +52,8 (2+2)
Напомним, летний чемпионат мира по биатлону пройдёт в период с 23 по 25 августа. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
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