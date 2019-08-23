Латыпов добыл бронзу суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах (Беларусь). Первую строчку занял представитель Кореи Тимофей Лапшин, вторым стал словенец Клемен Бауэр.



В десятке лучших оказалось ещё два представителя России — Вадим Филимонов пришёл к финишу пятым, Александр Поварницын — седьмым.



Раубичи. Мужчины. Суперспринт.



1. Тимофей Лапшин (Корея) — 14.07,6 (0+1)

2. Клемен Бауэр (Словения) — +14,5 (1+3)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — +31,6 (2+1)

…

5. Вадим Филимонов (Россия) — +51,4 (3+3)

…

7. Александр Поварницын (Россия) — +52,8 (2+2)



Напомним, летний чемпионат мира по биатлону пройдёт в период с 23 по 25 августа. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».