В БФБ отреагировали на слова Якушовой о переходе в сборную Беларуси

Белорусская федерация биатлона не намерена в ближайшее время приглашать в сборную страны россиянку Ольгу Якушову. В начале августа спортсменка сказала, что планирует возобновить карьеру и сменить спортивное гражданство на белорусское.
«О намерении Якушовой перейти в нашу сборную мы узнали из прессы, такой вариант мы сейчас не рассматриваем», — приводит слова представителя БФБ ТАСС.
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв так оценил ситуацию: «На летнем чемпионате мира мы обсудили этот вопрос с белорусами, но они вообще не в курсе, никаких разговоров на эту тему не было ни с их стороны, ни с нашей».
В 2016 году Ольга завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете. В сезоне-2014/15 она выступала в розыгрыше Кубка мира. Её лучшим результатом стало 38-е место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде.
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