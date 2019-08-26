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В БФБ отреагировали на слова Якушовой о переходе в сборную Беларуси

В БФБ отреагировали на слова Якушовой о переходе в сборную Беларуси
Биатлон / Кубок мира 0

Белорусская федерация биатлона не намерена в ближайшее время приглашать в сборную страны россиянку Ольгу Якушову. В начале августа спортсменка сказала, что планирует возобновить карьеру и сменить спортивное гражданство на белорусское.

«О намерении Якушовой перейти в нашу сборную мы узнали из прессы, такой вариант мы сейчас не рассматриваем», — приводит слова представителя БФБ ТАСС.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв так оценил ситуацию: «На летнем чемпионате мира мы обсудили этот вопрос с белорусами, но они вообще не в курсе, никаких разговоров на эту тему не было ни с их стороны, ни с нашей».

В 2016 году Ольга завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете. В сезоне-2014/15 она выступала в розыгрыше Кубка мира. Её лучшим результатом стало 38-е место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде.

Российская биатлонистка Ольга Якушова собирается перейти в сборную Беларуси
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