Малышко: СБР потратил 14 млн на экипировку, но сборная ничего не получила

Олимпийский чемпион российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о конфликте с Союзом биатлонистов России вокруг экипировки.



«Отдельный момент – экипировка. Мы видели документы, которые так расписывались руководством СБР, согласно которым на экипировку было потрачено 14 миллионов. Скажу, что с прошлого года ни одна сборная не получила никакой экипировки. О каких 14 миллионах идёт речь? Не буду судить, куда ушли эти деньги. Скажу лишь, что команда не экипирована, и, естественно, нас это удивляет. И это тоже было указано в нашем письме руководству.

А если вернуться к тем злосчастным спонсорским местам на экипировке, на которых был сделан такой большой акцент, то мы не требовали ничего сверхъестественного. Исторически сложилось так, что на винтовке всегда одно место принадлежало спортсмену. Даже во время Олимпиады в Сочи, при Прохорове, когда у СБР были огромные спонсоры, и они просто выстраивались в очередь, даже в это время у нас были свои места на одежде. А на данный момент я что-то не слышал, чтобы у нас появились новые спонсоры. Вот скоро зима, а новых спонсоров по-прежнему нет. И почему СБР так ведёт себя по отношению к спортсменам, борясь за места, которые, на наш взгляд, все ещё стаются свободными, нам непонятно. Мы не видим никакой проблемы в том, чтобы те места, которые всегда были закреплены за спортсменами, оставить спортсменам. Вот и всё.

Проблема в том, что в договоре написано, что СБР ничего не обязан, а лишь оказывает дополнительную помощь спортсменам и вообще биатлону. Если что-то не получилось, то они в этом не виноваты. Так построен договор. Такого не должно быть, все равно какая-то ответственность должна быть закреплена за СБР. Если что-то срывается, кто-то должен за это отвечать. Когда я выхожу на старт, с меня же спрашивают за результат, так? Я не могу ответственность за результат переложить на кого-то другого из-за того, что где-то что-то случилось. Так и здесь. Если что-то не получилось в организации сборов, то почему СБР не хочет за это отвечать, а легко спихивает с себя ответственность? Нам это непонятно. Должны быть более четкие рамки ответственности у СБР.



Мы все люди, и прекрасно понимаем, что в прошлом году новое руководство только взялось за дело. Я сам не раз говорил в интервью, что надо дать новому руководству время. Всё утрясется и всё наладится. Нужен не один год, чтобы раскачать такую большую махину, как СБР. Спортсмены тогда вошли в положение и просто выполняли свою работу. Носили логотипы спонсоров, рассчитывая на то, что в конце сезона что-то за это получат. Сейчас вы спрашиваете, готовы ли мы опять войти в сезон так же. Когда нам говорят, что по договору вы в конце сезона ничего не получите, у нас возникает вопрос, для кого мы носим этих спонсоров? Кому мы зарабатываем деньги? Скажу, что опять на таких условиях команда в сезон не пойдёт", — цитирует Малышко «РИА Новости».

Сегодня, 27 августа, Москве состоится заседание правления СБР, на котором будет рассмотрен вопрос контрактов биатлонистов с организацией.