Малышко — о конфликте с СБР: не знаю, почему нас не слышат

Олимпийский чемпион российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг подписания контрактов с СБР. Ранее трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов отказался подписывать соглашение с СБР. Недовольство условиями договора также высказали его партнёры по команде, включая Малышко.

«Есть нюансы, о которых никто не знает. Объясню, почему так вышло. СБР каждый сезон подаёт списки в ЦСП на формирование команды, чтобы ЦСП выплачивало спортсмену за сезон стипендию и зарплату. Соответственно, если ты в эти списки не попал, ничего получать не будешь. И получилась странная ситуация. Нам вручили эти договоры и сказали, что если мы их не подпишем, то нас в списки не включат и в ЦСП мы ничего не получим. Это было на первом сборе, где не было половины основной команды. Молодые ребята, естественно, сразу подписали. Я и Матвей Елисеев тоже подписали, чтобы не было проблем с ЦСП и не надо было дополнительно потом доказывать, что ты действительно попал в команду. Потому что существовала угроза, что нас не поставят на „ставку“ в штат ЦСП и не будет зарплаты. Теоретически это было возможно, поэтому мы приняли решение подписать договоры. И думали, что дальше никаких проблем не будет. В порядке обсуждения поставим вопросы, которые нас не устраивают, выпустим дополнение к договору и таким образом немножко договоры подкорректируем. И вся команда думала, что никаких проблем не возникнет. Ну а что было дальше, всем известно.

Наши требования к изменению договора? Это девять пунктов, и скажу, что финансовые вопросы и рекламные места на экипировке — это не главные наши требования. Скорее это была просьба. Если спортсмену полагается некоторая сумма в конце сезона, то это надо указать в договоре. А если этого не происходит, то просто не указывайте сумму в договоре, и никаких претензий не будет. Не понимаю, почему из всех этих девяти пунктов руководство СБР выделило именно финансовые требования, нас они волнуют меньше всего.

Самое главное – это организация сборов, которая находится не на самом высоком уровне. Много раз СМИ писали о тех сбоях, которые у нас происходили. А в СБР опять уходят в финансовую сторону. «Неужели вы не можете за 100 евро взять такси?» Мы-то можем. Но проблема в том, что, когда прилетаешь в другую страну с оружием и узнаёшь, что тебя никто не встречает, начинается дополнительная трата времени. И приезжаешь на место не в 9 вечера, а в 3 часа ночи. Пока арендуешь машину, пока сам садишься за руль, время идёт. Не знаю, почему нас не слышат. Спортсмену важнее всего не деньги, а организация процесса", — цитирует Малышко РИА «Новости».