Васильев рассказал, почему не стал президентом Союза биатлонистов России

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, почему в 2014 году он не стал главой Союза биатлонистов России.

«Во-первых, я снялся в последний момент, потому что понял — Кравцову оказывается серьёзная поддержка со стороны министра спорта Мутко. Сложно в таких условиях соревноваться с такими людьми. Достаточно серьёзный финансовый ресурс был у Кравцова. Ну, раз так, значит, так. Если хотели наши регионы иметь такого президента, они его получили.



Поддерживаю ли связь с Прохоровым? Да, у нас приятельские отношения, мы дружим. Думаю, что он вряд ли вернётся в биатлон. Потому что возвращаться в один и тот же проект – не в его качествах. Он всё-таки старается двигаться вперёд, что-то новое изучает. А возвращаться к уже пройденному — это неинтересно, это не в его стиле, не в его характере, – сказал Васильев в интервью каналу „Спорт день за днём“ в YouTube.