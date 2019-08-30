Глава IBU отреагировал на получение данных от ВАДА по российским биатлонистам
Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин оценил возможность открытия дел в отношении российских спортсменов на основе полученных данных из Московской антидопинговой лаборатории.
«На данный момент у меня нет информации о том, что будут открыты дела в отношении российских биатлонистов», – приводит слова Далина РИА «Новости».
По итогам проверки базы данных Московской лаборатории представители ВАДА прогнозировали около 300 допинговых дел. Речь идёт о российских спортсменах, выступавших в период с 2012 по 2015 год. Решения по итогам проверки будут принимать международные федерации, в которые ВАДА передаёт полученную информацию.
Швед Олле Далин был избран главой IBU в сентябре 2018 года.
ВАДА передало IBU данные о российских биатлонистах для открытия допинговых дел
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