Глава IBU отреагировал на получение данных от ВАДА по российским биатлонистам

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин оценил возможность открытия дел в отношении российских спортсменов на основе полученных данных из Московской антидопинговой лаборатории.

«На данный момент у меня нет информации о том, что будут открыты дела в отношении российских биатлонистов», – приводит слова Далина РИА «Новости».

По итогам проверки базы данных Московской лаборатории представители ВАДА прогнозировали около 300 допинговых дел. Речь идёт о российских спортсменах, выступавших в период с 2012 по 2015 год. Решения по итогам проверки будут принимать международные федерации, в которые ВАДА передаёт полученную информацию.

Швед Олле Далин был избран главой IBU в сентябре 2018 года.