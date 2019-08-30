Биатлонистка Услугина завершила карьеру

Российская биатлонистка Ирина Услугина, в начале августа ставшая мамой, сообщила о завершении профессиональной карьеры.



«Мои планы на данный момент — быть рядом с моим ребёнком, возвращение я не планирую, нет такой возможности. Буду переходить на уровень любителя. Спорт — это мой стиль жизни, даже сейчас у меня хоть и маленькие, но ежедневные тренировки, и всё это лишь для себя, для удовольствия», — приводит слова Услугиной ТАСС.

31-летняя Услугина — бронзовый призёр чемпионата России 2015 года в масс-старте и чемпионка в суперспринте, двукратный бронзовый призёр чемпионата России 2017 года в спринте и преследовании, чемпионка России — 2017 в индивидуальной гонке.

Ирина дебютировала в Кубке мира в сезоне-2014/15 в спринтерской гонке в Рупольдинге 16 января 2015 года, где заняла 32-е место. Её лучший результат в личных гонках – 22-е место.