Биатлонистка Услугина завершила карьеру

Российская биатлонистка Ирина Услугина, в начале августа ставшая мамой, сообщила о завершении профессиональной карьеры.
«Мои планы на данный момент — быть рядом с моим ребёнком, возвращение я не планирую, нет такой возможности. Буду переходить на уровень любителя. Спорт — это мой стиль жизни, даже сейчас у меня хоть и маленькие, но ежедневные тренировки, и всё это лишь для себя, для удовольствия», — приводит слова Услугиной ТАСС.
31-летняя Услугина — бронзовый призёр чемпионата России 2015 года в масс-старте и чемпионка в суперспринте, двукратный бронзовый призёр чемпионата России 2017 года в спринте и преследовании, чемпионка России — 2017 в индивидуальной гонке.
Ирина дебютировала в Кубке мира в сезоне-2014/15 в спринтерской гонке в Рупольдинге 16 января 2015 года, где заняла 32-е место. Её лучший результат в личных гонках – 22-е место.
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