Российская биатлонистка Услугина родила сына

Биатлонистка Кристина Ильченко поздравила российскую спортсменку Ирину Услугину с рождением сына.
«Вчера произошло ещё одно очень важное событие! У моей любимой, замечательной Иришки родился сынок! Это безмерное счастье.
Я знаю, как давно ты этого хотела. Растите здоровенькие. Моя любимая семья Услугиных, мои искренние поздравления!» – написала Ильченко в «Инстаграме».
Услугина — член сборной команды России по биатлону, бронзовый призёр чемпионата России 2015 года в масс-старте и чемпионка в суперспринте. Двукратный бронзовый призёр чемпионата России 2017 года в спринте и преследовании. Чемпионка России — 2017 в индивидуальной гонке.
Ирина дебютировала в Кубке мира — 2014/2015 в спринтерской гонке в Рупольдинге 16 января 2015 года, заняв 32 место. Её лучший результат в личных гонках – 22 место.
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