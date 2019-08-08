Российская биатлонистка Услугина родила сына

Биатлонистка Кристина Ильченко поздравила российскую спортсменку Ирину Услугину с рождением сына.

«Вчера произошло ещё одно очень важное событие! У моей любимой, замечательной Иришки родился сынок! Это безмерное счастье.

Я знаю, как давно ты этого хотела. Растите здоровенькие. Моя любимая семья Услугиных, мои искренние поздравления!» – написала Ильченко в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Кристины Ильченко

Услугина — член сборной команды России по биатлону, бронзовый призёр чемпионата России 2015 года в масс-старте и чемпионка в суперспринте. Двукратный бронзовый призёр чемпионата России 2017 года в спринте и преследовании. Чемпионка России — 2017 в индивидуальной гонке.

Ирина дебютировала в Кубке мира — 2014/2015 в спринтерской гонке в Рупольдинге 16 января 2015 года, заняв 32 место. Её лучший результат в личных гонках – 22 место.