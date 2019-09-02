В IBU отказались рассмотреть восстановление СБР на конгрессе в октябре

Международный союз биатлонистов не станет рассматривать возможность восстановления Союза биатлонистов России на конгрессе в октябре. Исполком IBU изучил доклады рабочих групп по восстановлению СБР и признал прогресс в работе организации и Российского антидопингового агентства, однако сообщил, что оценка выполнения 12 критериев со стороны СБР ещё не завершена, поэтому рассматривать вопрос о возвращении прав организации на внеочередном конгрессе, который пройд`т с 18 по 20 октября в Мюнхене, пока преждевременно.

Критерии для восстановления касаются финансов, антидопингового тестирования, образования и работы со спортсменами и тренерами. Российская сторона обязана компенсировать IBU около 700 тыс. евро, которые международная организация потратила на расследования в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после выхода доклада Макларена. Пока долг погашен не полностью.

IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.