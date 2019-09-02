Драчёв: СБР выполнил почти все критерии по восстановлению членства в IBU

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что организация с опережением графика выполнила почти все критерии по восстановлению членства в Международном союзе биатлонистов, за исключением финансового.

«Практически всё, что было необходимо, мы по пунктам выполнили, и даже с опережением. Все критерии практически на 99 % выполнены, один критерий нам надо ещё немного довыполнить – это финансовый. Надеюсь, что после окончательного нашего подтверждения и выполнения его на 100 % больше не будет каких-то волнений со стороны IBU по восстановлению СБР в правах. Мы в этом направлении сейчас работаем, и на нашей встрече на летнем чемпионате мира подтвердили наши стремления», — цитирует Драчёва РИА «Новости».

В понедельник в IBU отказались рассматривать вопрос восстановления СБР на внеочередном конгрессе.